£Ç£Å£Î£É£Ã¡¡²áµîºÇÂçµ¬ÌÏÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡ÃË½÷£·¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ç£Å£Î£É£Ã¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î£¹ÅÔ»Ô£±£³¸ø±é¤ÎÁ´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ç£Å£Î£É£Ã¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£¶¡¡¡½£Ô£É£Í£Å£Ó¡½¡×¤Î¥Ä¥¢¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£Ç£Å£Î£É£Ã¤Ï¡¢¿·¥°¥ë¡¼¥×°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö£á¡½£ç£å£î£é£ã¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¡×¤ò·Ð¤Æ£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£°£²£´Ç¯½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î£³£ò£ä¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Î¡²£Ç¡Ù¤Ç¥ª¥ê¥³¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£±·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼ü¿ÍÉþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÆ·¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò½É¤·¤¿¡¢¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾®ÃÓÎµÚö¡¦À¾ß·Äè¤¬À©ºî¤·¤¿ºÇ¿·³Ú¶Ê¡Ö¤è¡¼¤¤¤É¤ó¡ª¡×¤Î¥µ¥Ó¤¬¡¢£±·î£²£²Æü¤è¤ê£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ë¤ÆÀè¹Ô²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡²áµîºÇ¹âµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë¶âÃ«µÇ°É¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¤Î£Ç£Å£Í£É£Î£É£Î¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î³Ú¤·¤ß¡£¤Þ¤¿Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿´Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÃÓÎµÚö¤â¡Ö°ìÈé¤âÆóÈé¤â¤à¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤È¶Ã¤«¤»¤Æ¹¹¤Ê¤ë¾Â¤ØÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£±§°æÍ¥ÎÉÍü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Öº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÌ£¤âÆóÌ£¤â°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¤â¤Î¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤É¤¤É¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£