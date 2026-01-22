Ì±ÊüÏ¢¡¡´ë¶ÈÅý¼£¶¯²½¤Î¤¿¤á¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ø¿Ë¡×À©Äê
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤ÆÌ±ÊüÏ¢¡áÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ï22Æü¡¢Íý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢¿Í¸¢Âº½Å¤ÎÅ°Äì¤äÆ©ÌÀÀ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤ò´ðËÜ¸¶Â§¤È¤¹¤ë¡ÖÌ±´ÖÊüÁ÷¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹»Ø¿Ë¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±ÊüÏ¢¤Î²ñ°÷¼Ò¤Ï¡¢Æ±»Ø¿Ë¤ÎÅ¬ÍÑ¾õ¶·¤ò¼«¼çÅª¤ËÅÀ¸¡¤·ËèÇ¯¸øÉ½¤¹¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì±ÊüÏ¢¤Ï²ñ°÷¼Ò¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³°Éô¤ÎÀìÌç²È¤òµÄÄ¹¤È¤¹¤ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¡¾Ú¿³µÄ²ñ¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¿³µÄ²ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢Ì±´ÖÊüÁ÷Á´ÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¾å¤Î½ÅÂç¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬²ñ°÷¼Ò¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Åö³º¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ»ö°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð¤òµá¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸¶°øµæÌÀ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÂÐ¤¹¤ë½õ¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢À§ÀµÁ¼ÃÖ¤ÎºöÄê¤òµá¤á¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£