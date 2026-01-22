GACKT¼çºÅ¤Î¿·Ç¯²ñ¤Ï¡Ö¥Æ¥¡¼¥é10ÇÕ°ìµ¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬¾×·â¤Î¹ðÇò¡Ä
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ó¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²Î¼ê¡¦GACKT¡Ê52¡Ë¼çºÅ¤Î¿·Ç¯²ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¾×·âÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Ó¤Ï¡Ö¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤Î¿·Ç¯²ñ¡¡Ç®ÎÌ¤¬À¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤Þ¤ºÅþÃå¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Æ¥¡¼¥é10ÇÕ°ìµ¤¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¾Ð¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¡£¡ÖV·Ï¥Ð¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¡¡¤Þ¤µ¤«¤¢¤ÎÅÁÀâ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤È°û¤á¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¤È´¶³´¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹Â¤ÎÆóÆü¿ì¤¤¤Î¸¶°ø¤Ï¤³¤ì(¥Æ¥¡¼¥é¤Ç¤¹)¾Ð¡¡¹Â¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤ë¿Í½é¤á¤Æ¤ß¤¿ww¡×¤È¡¢GACKT¤¬¼Â¶È²È¡¦¹Â¸ýÍ¦»ù»á¤Ë¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¤ËÊÂ¡¹¤È¥Æ¥¡¼¥é¤òÃí¤®¡Ö¹Â¸ý¤¯¤ó¤¬°û¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¤Ç´¥ÇÕ¤¹¤ë¤¾!¡×¤ÈGACKT¤¬¤¢¤ª¤ë¤È¡¢¹Â¸ý»á¤Ï°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤·¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤ËGACKTÄÙ¤½¤¦¤Ê!¡×¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ô¥¡¥ó¥Ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¾Ð¡×¤È¤·¡Ö¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¡¢¡¢¡Ø¹Â¤Ë¤â°û¤Þ¤»¤Þ¤·¤ç¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤½¤ê¥¬¥¯¥È¤µ¤ó¤Ë¼ªÂÇ¤Á¤·¤¿¤Î¤Ï²¶ ¾Ð¡×¤È¼«¿È¤¬¡È¹õËë¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£