¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¡¡Ëå¡¦Èþ¶õ¤Î²÷µó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¡×¡¡£²Ï¢ÇÆ¤Ø¡Ö°ìÀï°ìÀï¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÂîµåÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£¸°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡Ê¤½¤é¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¾®³Ø£¶Ç¯¤ÎËå¡¦Èþ¶õ¡Ê¤ß¤¯¡¢ÅÄºåÂî¸¦¡Ë¤ÎÌö¿Ê¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£³ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹£´²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾¾Åç¤ÏÎëÌÚñ¥¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç¡Ë¤Ë£´¡½£°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡££²£³Æü¤Î£µ²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡ÖÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡Ê²áµî¤ÎÂÐÀï¤Ç¡Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢½éÀï¤È¤·¤Æ¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎÉ¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¼ÂÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤¿¡£µîÇ¯Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Æ¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Åç¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢Ëå¡¦Èþ¶õ¤¬°ìÈÌ½÷»Ò¤ÎÉô¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö£µ²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖËå¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¡¼¥É¤ÎÁª¼ê¤òÅÝ¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Çº£Æü¤ÏÄ©¤ó¤À¡×¤È¡¢Ëå¤Î²÷µó¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤ä¡¢¸þ¤«¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ê¤É¤¤¤í¤¤¤í·Ð¸³¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï£²Àï¤¢¤ë¡£°ìÀï°ìÀï¡¢¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤ËÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¯¹½¤¨¤À¡£