¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬à¤â¤Ã¤È¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹á¸øÌóÈ¯É½¡¡¶ÌÌÚÂåÉ½¡ÖÆ°¤»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤À¯¼£¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡Ê¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢½°±¡Áª¡Ê£²£·Æü¸ø¼¨¡¢£²·î£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö¡Ø¤â¤Ã¤È¡Ù¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¿·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌó¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë£³¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤ò·Ç¤²¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò¤á¤°¤ê½êÆÀÀ©¸Â¤ÎÅ±ÇÑ¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ëàÇ¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉá¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤Æ½õÀ®¶â¤òÁÏÀß¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü³Ûà£±£±£°Ëü±ß¤ÎÊÉá¤ò£±£·£¸Ëü±ß¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë»Ù±çºö¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤¤¤ÀÀÇÎ¨¤ò°ìÎ§£µ¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆ¥¨¥Í´ÔÉÕ¶â¡×ÇÑ»ß¡¢Ãæ¡¦Äã½êÆÀ¼Ô¤Î²ÈÄÂÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¡¢Åê»ñÌÜÅª¤Ë¤è¤ë½»Âð²Á³Ê¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¶õ¼¼ÀÇ¡×Æ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÌÀµ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¡¢²ò»¶¤È¤Ê¤ê¡¢Íè½µ¡Ê£²£·Æü¡Ë²ÐÍËÆü¤«¤é½°µÄ±¡Áªµó¤¬»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ÎÁªµó¤ËÎ×¤à¸øÌó¤òÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤ÎÁªµó¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÈÂç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î»²±¡Áªµó°Ê¹ß¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¹¤Í¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¸ºÀÇÀ¯ºö¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æà¼ê¼è¤ê¤òá°ìÄêÄøÅÙÁý¤ä¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þÀ¤ò½Ð¤»¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ÂÀÓ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Æ°¤»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤À¯¼£¤ò¤É¤¦¤«»ß¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤¦¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¿·¤·¤¤À¯¼£¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£´èÄ¥¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¼ê¼è¤ê¤ò¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëà¤â¤Ã¤Èá¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤´»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£