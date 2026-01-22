¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»ºÈ¯Å¸¤Ë¡ÖÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä¿µ½Å¡×¡¡¹á¹ÁºâÀ¯»ÊÄ¹
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹á¹Á1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶èÀ¯ÉÜºâÀ¯»Ê¤ÎÄÄÌÐÇÈ¡Ê¤Á¤ó¡¦¤Ü¤¦¤Ï¡Ë»ÊÄ¹¤Ï20Æü¡¢¥¹¥¤¥¹¡¦¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿À¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊWEF¡ËÇ¯¼¡Áí²ñ¡Ê¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¹á¹Á¤Ï¹ñºÝ¶âÍ»¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¡ÖÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä¿µ½Å¡×¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÆ±¤¸³èÆ°¡¦Æ±¤¸¥ê¥¹¥¯¤Ë¤ÏÆ±¤¸µ¬À©¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤Î¸¶Â§¤Î²¼¡¢»Ô¾ì¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Æ±ÆÃ¶èÀ¯ÉÜ¿·Ê¹½è¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄÄ»á¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ç¤Ï2023Ç¯°Ê¹ß¡¢11¤Î²¾ÁÛ»ñ»º¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÉÕÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹È¯µë¤â»Ï¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¶èÀ¯ÉÜ¼«¤é¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥ó²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¡¼¥¯¥ó²½¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥Ü¥ó¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¡¢Áí³Û¤ÏÌó21²¯¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó159±ß¡Ë¤Ë¾å¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÄ»á¤Ï¡¢¶âÍ»¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÁê¸ß¤ËÂ¥¿Ê¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¶âÍ»¤Ï¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ï¶âÍ»¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä¸úÎ¨¡¢ÊñÀÝÀ¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ñËÜ¤ò¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÄÄ»á¤Ï¥À¥Ü¥¹²ñµÄ´ü´ÖÃæ¡¢À¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡ÊWTO¡Ë¤Î¥ª¥³¥ó¥¸¥ç¥¤¥¦¥§¥¢¥é»öÌ³¶ÉÄ¹¤È²ñÃÌ¤·¡¢¹á¹Á¤Ï¼«Í³ËÇ°×¤ÈÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝËÇ°×¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤è¤ê½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢WTO¤¬²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤ä¹ñºÝµ¡´Ø¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤âÌÌ²ñ¤·¡¢¹á¹Á¤ÎºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤äÆÈ¼«¤Î¶¯¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£