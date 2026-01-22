ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡¡30Âå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤À¤ÈÁ´°÷µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½
¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÆÆ£ÏÂµÁ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬21Æü¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¢¤ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÆÆ£¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸¤¦¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØROOTS66 -NEW BEGINNING 60-¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡ØROOTS66¡Ù¤Ïº£Ç¯¤Ç3ÅÙÌÜ¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë½Ð±é¼Ô¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÆÆ£ÏÂµÁ¡Ö¡È¥¿¥á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤òµö¤»¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
Âè1²ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë2006Ç¯¡£ÀÆÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡È60ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡É¤ÈÏÃ¤·¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µÞ¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤Î¥¿¥á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1¤Ä¾å¤Î¿Í¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È¤¢¡¼¡¢ÀèÇÚ¤À¤·¡É¤È¤«¡£1¤Ä²¼¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¡È¸åÇÚ¤À¤·¡É¤È¤¤¤¦¤«¡£¡ÈÆ±¤¤Ç¯¤À¤ÈÁ´°÷µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë30Âå¤Ï¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40ºÐ¤È¤¤¤¦ÃæÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡È¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤¢¤Ã¤¿¤±¤É40ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡É¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤°ìÂÎ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¡È¥¿¥á¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤òµö¤»¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¡ØROOTS66¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¾®Àôº£Æü»Ò¤µ¤ó¡¢ÂçÄÐ¥±¥ó¥Â¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¤é¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£