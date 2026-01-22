ÊÆ¹ñ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É°ìÉô¤ò»ö¼Â¾å´ÉÍý¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¡¡±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ò»ö¼Â¾å´ÉÍý¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¡¢ ¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î¸«Á÷¤ê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
21ÆüÉÕ¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê´ðÃÏ¶è°è¤È¤·¤Æ»ØÄê¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬¥¥×¥í¥¹¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¼°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤Ï»ö¼Â¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÎÎ¤Ë¶á¤¤°·¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢·³»ö³èÆ°¤ä¾ðÊó¼ý½¸¡¢Ê¼»Î¤Î·±Îý¤Î¤Û¤«»ñ¸»³«È¯¤Ê¤É¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈNATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î¥ë¥Ã¥Æ»öÌ³ÁíÄ¹¤È¤Î²ñÃÌ¤Ç¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÊ»¹ç¡×¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï¡Ö¼ç¸¢¤Ï¸ò¾Ä¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢NATO¤â¼ç¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤ÏÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÎÎÍ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ8¤«¹ñ¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿10¡ó¤ÎÄ¨È³Åª´ØÀÇ¤òÅ±²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼è°ú¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ¶Ë·÷¤ò¤á¤°¤ëÊÆ²¤¤Î¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤ªÂ³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£