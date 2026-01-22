50ÂåÂ©»Ò¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË(76)¤òÂáÊá¡Ö°äÂÎ¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¿·³ã»ÔÀ¾¶è
·Ù»¡¤Ï1·î22Æü¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·³ã»ÔÀ¾¶è»ûÈøÂæ¤ÎÌµ¿¦¡¦¶âÅÄ½¨É×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï1·î11Æü¤´¤í¡¢Æ±µï¤¹¤ë50Âå¤ÎÂ©»Ò¤¬¼«Âð¤Ç»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢21Æü¤Þ¤ÇËäÁò¤Ê¤É¤ÎµÁÌ³¤òÂÕ¤ê¡¢°äÂÎ¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢50Âå¤ÎÂ©»Ò¤Î¶Ð¤áÀè¤«¤é¡Ö¿¦¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤µ¤Ê¤¤¡×¤È1·î21Æü·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡ÖÂ©»Ò¤Î°äÂÎ¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»àË´¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£