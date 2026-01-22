¿û°æÍ§¹á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊó¹ð¡ªÊì¤ÈÇ¯±Û¤·¡È¥Û¥«¥ó¥¹¡É¤òËþµÊ¡ª
1·î22Æü(ÌÚ)¡¢½÷Í¥¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÀ¸¥Óー¥ëpresents¡Ø¿û°æÍ§¹á¤Î#º£Æü¤â¿ä¤·¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦Ëè½µÌÚÍËÆü21»þ30Ê¬～22»þ¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¿û°æÍ§¹á¤¬Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
-¡ÖËÜÅö¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ç¯±Û¤·¤Ç¤·¤¿¡×-
¿û°æ¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¡Ö¤È¤Æ¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£30Æü¤«¤é¸µÆü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Êì¤È¤È¤â¤ËÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Û¥«¥ó¥¹¡Ê¥Û¥Æ¥ë¡Ü¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ë¡É¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£½ÉÇñÀè¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÉã¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Û¥Æ¥ë¡£¡ÖÇ¯»Ï¤¯¤é¤¤¤ÏÊì¤Ë²È»ö¤ò¤»¤º¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Éã¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Éã¤ÎÂ¾³¦¸å¤âÊì¤ÈÆó¿Í¤ÇË¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò°ÊÁ°¤«¤é·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¿©»ö¤ä¥Ç¥¶ー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Éô²°¤Ç¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤òËþµÊ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿Ç¯±Û¤·¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¼ê°ã¤¤¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤âÈ¯À¸¡£¡Ö¤ª¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÇ¯¤ò±Û¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÌëÃæ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢Êì¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥«¥Ã¥×¤½¤Ð¤ò¹ØÆþ¡£Ìµ»ö¤ËÇ¯¤ò±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³§¤µ¤óÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¤µ¤ó¤¬´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¥ÇÏ¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ç¯»Ï¤Ë¤Ï¡¢ÊìÊý¤ÎÁÄÉãÊì¤Î²È¤òË¬Ìä¡£¿Æ¤»¤¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢½¾Ëå¤È¤Î²ñÏÃ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥°¥ëー¥×»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿1ºÐ²¼¤Î½¾Ëå¤ÈÉÛÃÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ°ì½ï¤Ë½¢¿²¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤æ¤Ã¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ò¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤ËÁªÈ´È¯É½¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢¶»¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Æ¡¢´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¤Á¤ç¤Ã¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤ÎÃÇ¼ÎÎ¥¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥°¥ëー¥×»þÂå¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¾ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢½¾Ëå¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅÏîµÍýº´¤ÎÂ´¶È¥°¥Ã¥º¡£¡Ö¿ä¤·¤Ï»ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍýº´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª ¤È¤½¤³¤ÇÃÎ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£¤ÎÇµÌÚºä¤Î¿ä¤·¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£