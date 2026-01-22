»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î½ê»ý¤Îµ¿¤¤¤Ç²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤òÂáÊá¡¡Åð»£Æ°²è¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¶µ»Õ¥°¥ëー¥×¤È¤Î´Ø·¸ÁÜºº
°ñ¾ë¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¤¬Åð»£¤·¤¿»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÄ¹ºê¸©¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¸©¤Î²ñ¼ÒÌò°÷¡¢µÈ±ºÇî¹ÔÍÆµ¿¼Ô¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈµÈ±ºÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯1·î¡¢»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ÎÆ°²è¥Çー¥¿1ÅÀ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈ±ºÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿Æ°²è¥Çー¥¿¤Ï¡¢ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ñ¾ë¸©¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»ÕÎëÌÚÍºÂçÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤¬Åð»£¤·¤¿ÃåÂØ¤¨Ãæ¤Î¾¯½÷¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ï¡Ö£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤»ùÆ¸¥Ý¥ë¥Î¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚÍÆµ¿¼Ô¤Ï¶µ»Õ7¿Í¤¬Åð»£Æ°²è¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿£Ó£Î£Ó¥°¥ëー¥×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏµÈ±ºÍÆµ¿¼Ô¤È¶µ»Õ7¿Í¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
