¡ÖÎÁÍý¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¡× ¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡ ¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡¦ÆüüâÎÉ¼Â¤µ¤ó¤¬ÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¤Ü¤¯¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¿©¤äÎÁÍý¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Á³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É½éÂåÊÔ½¸Ä¹¤Î¾®ÃÝµ®»Ò¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¹¥È¥é¥ó¥Æ ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¤ÎÆü郄ÎÉ¼Â¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤Î¸åÊÔ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥«¥Ï¥¿¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¤Îºî¤êÊý
º£²ó¤Ï¡¢Æü郄¥·¥§¥Õ¤¬¡Ö¥¢¥«¥Ï¥¿¤Î¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡×¤ÎÄ´Íý¤ò¼Â±é¡£ÆâÂ¡¤È¥Ò¥ì¤òÁ´¤ÆÀÚ¤ê¼è¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¼°¤ÎÄ´ÍýË¡¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÆâÂ¡¤â¥¨¥é¤â¥Ò¥ì¤âÁ´¤ÆÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¸å¡¢±ö¤ò¿¶¤Ã¤Æ¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ïµû¤Î½ÅÍ×¤Î1¡ó¶¯¤¯¤é¤¤¤Î±ö¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¼è¤êÌá¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢±ö¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢±öÌ£¤¬Ãæ¤Ë¤âÀ÷¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡×
±ö¤ò¿¶¤Ã¤¿¸å¡¢10Ê¬ÄøÅÙÃÖ¤¯¤È¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¿åÊ¬¤Ï¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¿¡¤¼è¤é¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¼¡¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¾¯¤·²¹¤á¤Æ¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£»é¤¬¤è¤¯½Ð¤ëµû¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µû¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢µû¤Ï´Ý¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÌ¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èé¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤«¤Ê¤¤¤È¼ÑÊø¤ì¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÄã²¹¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡×
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î·Á¾õ¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈé¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯
Èé¤¬¥«¥ê¥Ã¤È¾Æ¤±¤ë¤È¡¢¾¯¤·¹â¤¤²»¤Ç¥Ö¥Á¥Ö¥Á¤ÈÌÄ¤ë¤½¤¦¡£¤½¤Î²»¤ò¹ç¿Þ¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ¤ÎÊý¤â¾¯¤·¾Æ¤¯¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÇÎ¾ÌÌ¤¬åºÎï¤Ë¾Æ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢»é¤ò·Ú¤¯¿¡¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¶¯²Ð¤Ë¤·¡¢µû¤¬È¾Ê¬±£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾å¤«¤é¤«¤±¤Ê¤¬¤é²Ð¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¿¼«ÂÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²Ð¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¤µû¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²ó¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥µ¥ê¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤âÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤Ï¡¢¤ªÅ¹¤ÇÄã²¹¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç2¡Á4»þ´Ö¤¯¤é¤¤´¥¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ß¥É¥é¥¤¥È¥Þ¥È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Á¥§¥ê¡¼¥È¥Þ¥È¤ò´Ý¤´¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µû¤Î¥¤¥Î¥·¥ó»À¤Î¤¦¤ÞÌ£¤È¥È¥Þ¥È¤Î¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬Áê¾è¸ú²Ì¤òÀ¸¤à¡£¤À¤«¤é¡¢1+1¤¬2¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢4¤Ë¤â5¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¼Ñ½Á¤Î3Ê¬¤Î1¤«¤é4Ê¬¤Î1¤ÎÎÌ¤Î¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡×
¿å¤ÈÌý¤Ï¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¦¤ÞÌ£À®Ê¬¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¦¤Þ¤¯¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶¯²Ð¤Çºî¤ì¤ÐÆý²½¤â¤¹¤ë¤·¡¢¿È¤â¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È»Å¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¥Ñ¥»¥ê¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¾þ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌôÌ£¤Î¥Ï¡¼¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç´°À®¤Ç¤¹¡ª¡×
¡ÖÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ
Å¹Ì¾¤ò¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡Ù¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤ÈÆü郄¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬1990Ç¯¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¥Ö¡¼¥à¤Î»Ï¤Þ¤ë»þÂå¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1989Ç¯¤Ë»¨»ï¡ØHanako¡Ù¤Ç¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥Ö¡¼¥à¡¢90Ç¯¤Ë¡Ødancyu¡Ù¤Ç¥¤¥¿ÈÓÅ·¹ñ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤À¤±¤Ç¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤â¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡Ù¤È¤Ä¤±¤¿¤é¸Þ½½²»½ç¤Ç°ìÈÖ¾å¤ËÍè¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤â¤½¤â¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤Ïµù»Õ¤ÎÏÅ¤¤ÎÁÍý¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Äà¤Ã¤Æ»Ä¤Ã¤¿µû¤ä¤¢¤Þ¤ê»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¤µû¤ò¥µ¥Ã¤È¾Æ¤¤¤Æ³¤¿å¤òÆþ¤ì¤Æ¼Ñ¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤¦¤Á¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥óÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤¿å¤ò»È¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡¢³¤¤ÎÌ£¤¬¤¹¤ë³¤òÆþ¤ì¤Æ¿å¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥µ¥ê¤¬°ìÈÖÌ£¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¡£µû¤ÎÌ£¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¡Ù¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë100¿Í°Ê¾å¤Î¤ªÄï»Ò¤µ¤ó¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö½é¤á¤Îº¢¤Ï¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý¤È¤«½Ð½Á¤Îºî¤êÊý¤È¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌµÍý¤¬Íè¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Èà¤é¤Îºî¤ë¤â¤Î¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ò½Ð¤µ¤º¡¢Èà¤é¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤ÎÅ¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç14Å¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æü郄¤µ¤ó¤ÏºÇ¿·µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤µ¤¨¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥§¥Õ¤ÎÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇºÎ¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Á´¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¾¯¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¼«¿È¤¬¡È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÂçÀÚ¤µ¡É¤ò¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³Ø¤ó¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÊÖ¤·¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÄï»Ò¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤ËÃç´Ö¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬Á´¹ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊõ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÎÁÍý¤òºî¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÈÆü郄¤µ¤ó¤ÏÃÇ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÍµ¡JASÇ§Äê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤Æ¤¬Íµ¡¤äÌµÇÀÌô¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´Ä¶Åª¤Ë¤½¤ì¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤ÊÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢Ã°Àº¤ò¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÀºîÊª¤ä¤ªµû¤Ê¤É¤ò»ÅÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇºà¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ìÈÖ¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÎÁÍý¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë
Æü郄¤µ¤ó¤Ï¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆü郄ÎÉ¼Â¤ÎACQUAPAZZA¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò2020Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤È¡È¤¢¤ëÁûÆ°¡É¤¬»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Èø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¥Ü¥äÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¡¢º£¤ÎÆîÀÄ»³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶âÁ¬Åª¤Ë¤âËÜÅö¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£²ÐºÒ¤Î¤È¤¤ÏÈï³²¼Ô°Õ¼±¤È²Ã³²¼Ô°Õ¼±¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÆ³ÆþºÞ¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¤Î¤È¤¤Ï°Õ³°¤ËÊ¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤¦³«¤Ä¾¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
ÄÌÄ¢¤ò¸«¤¿¤é¤ª¶â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÅ¹¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Î¾®ÎÓ¥·¥§¥Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖChef RopiaÎÁÍý¿Í¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤¤¤¦YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë²¿ÅÙ¤«½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð¤Æ¥¢¥¯¥¢¥Ñ¥Ã¥Ä¥¡¤òºî¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¥Á¥À¥¤¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤»¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¥Þ¥À¥¤¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¥Þ¥À¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Á¥À¥¤¤À¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤â¤¹¤°¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
YouTube¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿Æü郄¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¥í¥Ô¥¢¤µ¤ó¤ËÆ°²è¤ò6ËÜ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÇÛ¿®¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬²óÉü¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ý¥Ä¥Ý¥Ä¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼«Ê¬¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò»Ï¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
35Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁØ¤â¤ä¤ä¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡¢30¡Á40Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢YouTube¤ò»È¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤ÈÆü郄¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥Í¥¿¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¥Ä¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¿·¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£35¼þÇ¯¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò3²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î²¿¿Í¤«¤ÏYouTube¤ò¸«¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢½é¤á¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¤¹¤´¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
35¼þÇ¯½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤È¶¦¤Ë
ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡¢¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦Æü郄¤µ¤ó¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Î¹¬¤»¡É¤ò´¶¤¸¤ë¤½¤¦¡£
¡Öºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÎÁÍý¿ÍÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡È¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡É¤È½ñ¤¤¤Æ¡È¿©¡É¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÊTEXT¡§»³ÅÄ¼þÊ¿¡Ë
