¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¤¬¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡×¤Ç±Ñ¹ñOpen Cosmos¤Î±ÒÀ±2µ¡¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¡²¤½£ÆÈ¼«¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®ÌÖ¹½ÃÛ¤Ø
¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡ÊRocket Lab¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î22Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ò¥¢È¾Åç¤Î¼Í¾ì¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ÊElectron¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎOpen Cosmos¼Ò¤Î±ÒÀ±2µ¡¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¤Ï¡ÖThe Cosmos Will See You Now¡Ê±§Ãè¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó
ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Electron¡ÊThe Cosmos Will See You Now¡Ë
• ¥í¥±¥Ã¥È¡§Electron
• ÂÇ¤Á¾å¤²Æü»þ¡§ÆüËÜ»þ´Ö 2026Ç¯1·î22Æü 19»þ53Ê¬
• È¯¼Í¾ì¡§¥í¥±¥Ã¥È¥é¥ÜÈ¯¼Í»ÜÀß¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ò¥¢È¾Åç¡Ë
• ¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡§Open Cosmos¤Î±ÒÀ± 2µ¡¡ÊOpen Cosmos Constellation Launch 1¡Ë
º£²óÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿2µ¡¤Î±ÒÀ±¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥ã¡¼¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Open Cosmos¼Ò¤¬¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤ëLEO¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥ÉÄÌ¿®ÌÖ¤ÎºÇ½é¤Î±ÒÀ±¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¸ø¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëKa¥Ð¥ó¥É¤ÎÍ¥Àè¼þÇÈ¿ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÈ¯¤Î±ÒÀ±¥Ö¥í¡¼¥É¥Ð¥ó¥ÉÌÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÆÈ¼«¤Î±§ÃèÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù²ó¿ô¤Ï75²ó¡¢Ï¢Â³À®¸ù¤Ï38²ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´ØÏ¢²èÁü¡¦±ÇÁü
Ê¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô Â®ÊóÈÉ¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»ö¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¤¬QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡¢QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥ä¥Á¥Û¥³-I¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡¢JAXA¤Î¡Ö¾®·¿¼Â¾Ú±ÒÀ±4¹æµ¡¡×¤òÂÇ¤Á¾å¤²¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¤¬¿··¿¥í¥±¥Ã¥È¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥í¥ó¡×¤Î½éÈô¹Ô¤òÀèÁ÷¤ê¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï¼Â»Ü¤»¤º»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµGo4Liftoff - Electron | The Cosmos Will See You NowOpen Cosmos - Liechtenstein¡Çs spectrum award to Open Cosmos propels Europe in the space telecommunications infrastructure raceOpen Cosmos - Rocket Lab Delivers Mission Success on First Launch of 2026 for New Customer: Open CosmosRocketLab - The Cosmos Will See You Now