Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¤¬¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô10²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
7ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¡£±Ç²è¡ØÀÄ²Æ ¤¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¡¢2018Ç¯7·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È²Æ¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡É¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ÏºÇ¹â6°Ì¡¢2024Ç¯¤ÏºÇ¹â4°Ì¡¢2025Ç¯¤ÏºÇ¹â5°Ì¤È¡¢¶áÇ¯¤â¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«¿È½é¤Î10²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡¡SNS¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬½ËÊ¡
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°Îß·×ºÆÀ¸¿ô10²¯²óÆÍÇË¡Ê2026Ç¯1·î21Æü¸½ºß¡Ë¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢YOASOBI¤Î¡ØÌë¤Ë¶î¤±¤ë¡Ù¡Ê12²¯²óÆÍÇË¡Ë¡¢Í¥Î¤¤µ¤ó¤Î¡Ø¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ê11²¯²óÆÍÇË¡Ë¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¡ØPretender¡Ù¡¢Vaundy¤µ¤ó¤Î¡Ø²ø½Ã¤Î²Ö±´¡Ù¡¢YOASOBI¤Î¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤Ë¼¡¤®6¶ÊÌÜ¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¤¬10²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Mrs. GREEN APPLE¤Ï¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¤ò´Þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·×32¶Ê¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶Ê¿ô¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤ÇºÇÂ¿¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE¡¡¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¶Ê¤Î°ìÍ÷
¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¡Ê10²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØÅÀÉÁ¤Î±´ (feat. °æ¾å±ñ»Ò)¡Ù¡Ê9²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¡Ù¡Ê8²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡Ù¡Ê8²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¡Ê8²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØSoranji¡Ù¡Ê7²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥Î¡Ù¡Ê7²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØËÍ¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê6²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØMagic¡Ù¡Ê5²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¡Ù¡Ê4²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥¹ (feat. asmi)¡Ù¡Ê3²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØWanteD! WanteD!¡Ù¡Ê3²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØStaRt¡Ù¡Ê3²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥À¡¼¥ê¥ó¡Ù¡Ê3²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø»ä¤ÏºÇ¶¯¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥³¥í¥ó¥Ö¥¹¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Øfamilie¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø½Õ½¥¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥¯¥¹¥·¥¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥Ó¥¿¡¼¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡ØANTENNA¡Ù¡Ê2²¯²óÆÍÇË¡Ë
¡Ø¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡Ù
¡ØCHEERS¡Ù
¡ØDear¡Ù
¡Ø¥Ë¥å¡¼¡¦¥Þ¥¤¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¡Ù
¡Ølovin'¡Ù
¡ØLove me, Love you¡Ù
¡ØAttitude¡Ù
¡Øbreakfast¡Ù
¡ØSpeaking¡Ù
¡ØÅ·¹ñ¡Ù
¡Ø¥¢¥Ý¥í¥É¥í¥¹¡Ù