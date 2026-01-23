より一層の女性活躍を「東京女性未来フォーラム2026」、1月26日に東京国際フォーラムで開催
女性活躍とダイバーシティ経営の推進に向けた意識改革を促すイベント「東京女性未来フォーラム2026」が、2026年1月26日(月)に東京国際フォーラムで開催される。
東京都では、東京のみならず日本全体に女性活躍の気運を拡げる様々な取組を「女性活躍の輪〜Women in Action〜(WA)」と位置付けて、積極的に取り組んでいる。
本イベントは、WAの取組の一環として、企業のトップと女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた共同宣言を行う。
さらに、企業の経営層や人事担当者にとって有益な学びの場となるようなワークショップ、ビジネスで成長を目指す女性経営者や起業家向けセミナー、都立中高生による発表や登壇者との交流会など、さまざまな企画が用意されている。
・日時：令和８年1月26日（月曜日）13:00〜18:00
・会場：東京国際フォーラム ホールB5・B7・ガラス棟 ※一部オンライン配信あり
・対象：企業の経営者、管理職、人事担当者、ビジネスで成長を目指す女性経営者・起業、新たな知識やネットワークを得たい方等
・入場：無料
・申込方法：公式ホームページよりお申込み
・主催：東京都
【東京女性未来フォーラム】
経営者の意識や職場の文化の変革を促す社会的なムーブメントを醸成するため、「東京女性未来フォーラム」を2024年から開催し、本イベントは３回目の開催です。企業のトップ等と女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた共同宣言を行っており、宣言に賛同する企業は年々増えています。
