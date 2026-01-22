Æü·Ð225ÀèÊª¡§22Æü22»þ¡á290±ß¹â¡¢5Ëü4030±ß
¡¡22Æü22»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ290±ß¹â¤Î5Ëü4030±ß¤ÈµÞ¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü3688.89±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï341.11±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï4097Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3631¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ12¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï14.62¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦22»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54030¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡¡¡4097
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54020¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+290¡¡¡¡¡¡ 65178
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3631¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +12¡¡¡¡¡¡¡¡5010
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32700¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +95¡¡¡¡¡¡¡¡ 155
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 704¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-1¡¡¡¡¡¡¡¡ 531
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
