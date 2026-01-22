¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ë¤Ç¥µ¥ó¥È¥êー¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¡ª µðÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤â
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤¬¡¢¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ë¼çºÅ¤Î¤â¤È¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¤¢¤Ù¤Î¥¥åー¥º¥âー¥ë¡×¤Î³«¶È15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î19 Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤ÎºÇ¹âÅþÃ£ÅÀ3m75cm¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢2025-26¥·ー¥º¥óÁ´Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿µðÂç¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥É¥ß¥È¥êー¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥ー¤Î¥µ¥¤¥º35cm¤ÎÆÃÂç¥·¥åー¥º¤òÅ¸¼¨¡£¤µ¤é¤Ë髙¶¶Íõ¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¢¥¤¥´ー¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤ÎÅù¿ÈÂç¥·ー¥È¤ò1³¬ ¥Ú¥Ã¥È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹ÉÕ¶á¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤ÎÈâ¤ËÆÃÊÌÁõ¾þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£