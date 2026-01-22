±ÛÀîÍ¥¤â½Ð¾ì¤Î¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤¬¥â¥ó¥´¥ë¥êー¥°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡ª
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î±ÛÀîÍ¥¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤¬¥â¥ó¥´¥ë¥êー¥°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿±ÛÀî¡£2022Ç¯¤Ë°ìÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç2025Ç¯¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë¤Ø¡£¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥êー¥°Àï¤ò½ª¤¨¡¢3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ï¡¢¥á¥¬¥¹¥¿ー¥º¤È¤Î½à·è¾¡¤ËÄ©¤ó¤À¡£GAME1¤ò¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¡¢GAME2¤ò¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ï¡¢21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿GAME3¤â¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¾¡Íø¤Ç¾þ¤ê¡¢·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£±ÛÀî¤â»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Áー¥à¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ï·è¾¡¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥å¥Õ¡¦¥ß¥° vs ¥À¥ë¥Ï¥ó¡¦¥â¥°¥ë¥¹¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Î¾¥Áー¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç3Àï¤ò½ª¤¨¡¢¥Æ¥å¥Õ¡¦¥ß¥°¤¬2¾¡¡¢¥À¥ë¥Ï¥ó¡¦¥â¥°¥ë¥¹¤¬1¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
