ÁÒÍªµ®¡¡¿ùºé²Ö¤È¸µÎø¿ÍÌò¤Ç¶¦±é¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÁÒÍªµ®¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¤è¤ë10»þ¤«¤éÊüÁ÷¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤Ë¡¢¿ùºé²Ö¤µ¤ó¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤Î¸µÎø¿ÍÌò¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ÏÎø°¦¤ËÇº¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿¾®Àâ²È¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÚÅÄÊ¸ºÚ¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¿¿·õ¤ËÀ¸¤¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£2ÏÃ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ê¸ºÚ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÈà»á¡¦¤æ¤¤ª¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¤µ¤ó¡Ë¡¢Ê¸ºÚ¤ËÊÒ»×¤¤¤¹¤ëÉå¤ì±ï¤ÎÀèÇÚ¡¦¾®ÂÀÏº¡Ê²¬»³Å·²»¤µ¤ó¡Ë¡¢¤æ¤¤ª¤Ë¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤»¤ë¾®Àâ²È¤ÎÀèÇÚ¡¦»³ÅÄÀþ¡ÊÆâËÙÂÀÏº¤µ¤ó¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ê¸ºÚ¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢ÁÒÍªµ®¤µ¤ó¤¬¹â¹»»þÂå¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µÎø¿Í¡¦¼Æºé½¨¡Ê¤·¤Ð¤µ¤¡¦¤·¤å¤¦¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢28Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡¢ÁÒÍªµ®¡¡º£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê
ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡¢º£ÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡£2021Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤Á¤ç¤ä¤ó¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤ÎÄïÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ç¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëº£ÀôÎÏºÈ´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÁëÊÕ¤Ë¤Æ¡Ù¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÒÍªµ®¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦Æ÷¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
º£ÀôºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¿ùºé¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡Ö3Ç¯¤Ö¤ê¤Ëº£ÀôºîÉÊ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Æ¡¢´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£¿ùºé²Ö¤µ¤ó¤È¤âµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»³¥í¥±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Æ÷¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¯¤Æ¤·¤¢¤ï¤»¤Ê¸½¾ì¤Ç¤¹¡£´û¤Ë°ì»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¢£¿ùºé²Ö¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÎÞ¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
°ìÊý¡¢¿ùºé¤µ¤ó¤ÏÁÒ¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¿¼Â¤µ¤æ¤¨¡¢¤¶¤é¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤ò¿´¤Î¶ù¤Ã¤³¤ËÆâÊñ¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÀµÄ¾¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¼Æºé¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Î¼ÂÄ¾¤µ¤¬¡¢ÁÒ¤¯¤ó¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÎÞ¤Î¤Ç¤½¤¦¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£ÉÙ»³¤Ç²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤À¤±¤Ï¡¢»Ðµ¤Ê¬¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£