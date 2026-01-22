»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍøーーー¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û²Ä°¦¤¯À°¤¦♡¡Ö¥Û¥ë¥Àー¡×
¾®ÊªÎà¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¡Ö¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò¾å¼ê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÉ¬Í×¤Ê¤È¤¤Ë¥µ¥Ã¤È¼è¤ê½Ð¤»¤Æ¡¢»È¤¦¤È¤¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥àー¥º¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç»È¤¨¤Ð¾®Êª¤ò¸«¼º¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Á³¤È¥Ð¥Ã¥°Æâ¤ÎÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë»È¤¨¤ë¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Î¥Û¥ë¥Àー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¹â¸«¤¨´¶¤¬´ò¤·¤¤
@risa_.piano¤µ¤ó¤¬¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯À°¤¦Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¹çÈé¥Ú¥ó¥Û¥ë¥Àー¡×¤Ç¤¹¡£Âç¿Í²Ä°¦¤¤¥³ー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¹çÈé¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¹â¸«¤¨´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Û¥ë¥ÀーÉôÊ¬¤Ë¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤òÁÞ¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¼Ò°÷¾Ú¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ»È¤¦¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¤â¤Ã¤È²Ä°¦¤¯
¹çÈé¥Ú¥ó¥Û¥ë¥Àー¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¯»È¤¦¤³¤È¤â¡£@risa_.piano¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥êー¤Á¤ã¤ó¤Î¥Üー¥ë¥Ú¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¤âÉÕ¤±¤Æ²Ä°¦¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Û¥ë¥Àー¤¬¡¢¥Ú¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»È¤¦¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë°¦Ãå¤¬¤ï¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥Û¥ë¥Àー
¹õ¤Î¹çÈé¤È¥·¥ë¥Ðー¶â¶ñ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Î¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¥Û¥ë¥Àー¡×¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢»ý¤ÁÊª¤¬Â¿¤¤¤È¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¸«¼º¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¤³¤Î¥Û¥ë¥Àー¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Î¼è¤Ã¼ê¤ËÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ë¥Àー¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½
¥Û¥ë¥Àー¤Î²¼Éô¤Ë¤Ï¾®¤µ¤¤·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î·ê¤«¤é½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤òº¹¤·¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤ò¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¤·¤Þ¤¤Ëº¤ìËÉ»ß¤Ë¤â¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¥±ー¥¹¤Ï¡¢Å¬±þ¤¹¤ë¥µ¥¤¥º¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
\110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¹â¸«¤¨´¶¤¬´ò¤·¤¤¡Ú¥»¥ê¥¢¡Û¤Î¡Ö¥Û¥ë¥Àー¡×¡£¾®ÊªÎà¤ò¤¹¤Ã¤¤ê»ý¤ÁÊâ¤¤¿¤¤¿Í¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥Û¥ë¥Àー¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@risa_.pianoÍÍ¡¢@100kin_magÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§²Ï¹ç ¤Ò¤«¤ë