23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç½°µÄ±¡¤Ï²ò»¶¤µ¤ì¡¢27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤ÇÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè220²óÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ï23Æü¤Ë¾¤½¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¸á¸å¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢27Æü¸ø¼¨¡¦Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤Ç½°µÄ±¡ÁíÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¥®¥¢¤ò°ìÃÊ¾å¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¿ÅÞ¤Ç¤Î²áÈ¾¿ô³ÍÆÀ¤ò¾¡ÇÔ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï22Æü¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤òÈ¯Â¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£½°µÄ±¡µÄ°÷160¿Í°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌó¤Ë¡Ö¤¯¤é¤·¤ò¿¿¤óÃæ¤Ø¡ªÀ¸³è¼Ô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤È·Ç¤²¡¢¡Ö¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×¤ò¡Ö¤³¤Î½©¤«¤é¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÃæÄã½êÆÀ¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï½êÆÀ¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤â¡Ö¡Ø¤â¤Ã¤È¡Ù¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë·Ç¤²¤¿¸øÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼¡¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤È¤·¤Æ¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡Ö½õÀ®¶â¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼Â¼ÁÄÂ¶â¤¬»ýÂ³Åª¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ö°ìÎ§¤Ç5¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤â¡ÖÆüËÜ¤ò¼é¤ë¡¢¤È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò¼é¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤ä°ìÎ§10Ëü±ß¤Î¸½¶âµëÉÕ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÂÐºöµëÉÕ¶â¤ä¾¯»Ò²½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢°ìÎ§¤Ç·î3Ëü±ß¤Î¤³¤É¤â¼êÅö¤äÂç³Ø±¡¤Þ¤Ç¤Î¶µ°éÌµ½þ²½¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£