¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö¤á¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¡×¡Ú¾åÅÄ¤È½÷¡ÛÊÑËÆ¤·¤¿ÈþËÆ¤Î·Ý¿ÍºÊ¤ËÁûÁ³¡ÖÁ´Á³Ê¬¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØ¤Ã¤Æ»÷¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡£²£±Æü¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¤Ï¡¢¡ÖÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤¿½÷¡õÊÙ¶¯¥¥é¥¤¤Ê½÷¤¬Âç·ãÏÀ¡×´ë²è¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆîÌÀÆà¡Ê£³£¶¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡ÖÂç¤Ã·ù¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤«ÃÎ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢»ä¤Ë²¿¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡©Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂæ·Á¤ÎÌÌÀÑµá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á°È±¶â¿§¡õ¸åÈ±Ãã¿§¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÑËÆ¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¥¢¥Ã¥¡¼¥Ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¨¡©¥¢¥Ã¥¡¼¥Ê¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤£÷¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¸²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÁ´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉ×ÉØ¤Ã¤Æ´é»÷¤Æ¤¯¤ë¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤Ç¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£