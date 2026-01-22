¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡¢¥¤¥ó¥ÉÎ¹¹ÔÆ°²è¤¬ÊªµÄ¤â¡Ä¡Öº¹ÊÌÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¡¡¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¡ÖÈ¾Ç¯Á°¤ËÄÆÍî¡×¤Ïºï½ü
¡¡¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤ÎÆ°²è¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï17Æü¤Ë¡ÖÉ¾È½¤Î°¤¤¡Ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ë¥¨¥¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸½é¤Î¥¤¥ó¥ÉÎ¹¡ª¡ªµ¡Æâ¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤À¤é¤±¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÎ¹¹Ô¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥µ¥à¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¢¨È¾Ç¯Á°¤ËÄÆÍî¡×¡Ö¢¨É¾È½ºÇ°¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÉô¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡£¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¶¯¤¤°Õ¿Þ¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥à¥Í¤ÎÊ¸»ú¤ò¾¯¤·ÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È³ºÅöÉôÊ¬¤òºï½ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ¾È½¥¬¥¿Íî¤Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»ä¤ÎÆ°²è¤Ï¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©º¹ÊÌÍ×ÁÇ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£