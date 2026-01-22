¡Ö¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¡×»Ò¤É¤â¤Î°ÛÊÑ¤òÁÊ¤¨¤ëÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¡¢Îä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä°å»Õ¡£¸½Ìò¾®»ù²Ê°å¤¬°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤ò¸ì¤ë¡Ú¾®»ù²Ê°å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÉ÷¼Ù¤È¤Ï°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤Ù¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â²È¤ÇÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤Ù¤¤«¡×»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦Çº¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¤é¤ÐÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£»Ò¤É¤â¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¡È´ª¡É¤ò¿®¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡ØÊì¤Î´ª¤ò¿®¤¸¤Æ¡¡¼¡ÃË¤¬Æþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¡Ù¡Ê¤ß¤Û¤Ï¤Ï¡§Ãø¡¢Dr.¤·¤Ð¡§´Æ½¤/KADOKAWA¡Ë¤À¡£
¡¡¤À¤¬Â©»Ò¤ÎÂÎÄ´¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¶ÛµÞÆþ±¡¤ò¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¡È¤â¤·¤â¡É¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤éÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡ØÊì¤Î´ª¤ò¿®¤¸¤Æ¡¡¼¡ÃË¤¬Æþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÜºî¤Î´Æ½¤¤âÌ³¤á¤¿¾®»ù²Ê°å¤ÎDr.¤·¤Ð¤µ¤ó¤Ë¾®»ù²Ê°å»ëÅÀ¤Ç¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¢¨¡ØÊì¤Î´ª¤ò¿®¤¸¤Æ¡¡¼¡ÃË¤¬Æþ±¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎµÏ¿¡Ù¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤ä¾É¾õ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤Î°²½¤Ë¶ì¤·¤àÂ©»Ò¤È¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡ÖÉáÃÊ¤ÎÉ÷¼Ù¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Ë¡Ö¿´ÇÛ¤·¤¹¤®¡×¤ÈÎä¤¿¤¯¸À¤¤Êü¤Ä¾®»ù²Ê°å¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Æ½¤°å¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Dr.¤·¤Ð¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¤·¤Ð¡Ë¡§ÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤äÉÔÀ¿¼Â¤Ê°å»Õ¤ÎÉÁ¼Ì¤Ï¶»¤¬ÄË¤à°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤³¤È¡×¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Â¿¤¯¤Î¾®»ù²Ê°å¤Ï¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢°å»ÕÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÐþËý¤µ¤Ø¤Î·Ù¾â¡É¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÃúÇ«¤Ê¿ÇÎÅ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´¼«¿È¤ÎÀìÌçÎÎ°è¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¶»¤¬ÄË¤àÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Î´Æ½¤¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤Ð¡§¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤Êµ¤ÉÕ¤¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¥±¡¼¥¹¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼õ¿ÇÀè¤Ç¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÉÂ¾õ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¾ìÌÌ¤ÏÈó¾ï¤Ë¤Ä¤é¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë»Ò¤É¤â¤È¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ë¡È¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ¡É¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¥¢¥µ¥È¡¼¥ß¥Ê¥ß
Dr.¤·¤Ð
¾®»ù²ÊÀìÌç°å¡£¾®»ù²Ê°å¤È¤·¤Æ10Ç¯°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¸þ¤±¤Î¤ªÌòÎ©¤Á¾ðÊó¤òSNS¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡£¡Êhttps://x.com/Shiba_kids¡Ë