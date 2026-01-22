DeNA¡¦ËÒ½¨¸ç¡¢½Ë¡ª»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆþ¤ê¡¡À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤ÎÄ¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Ç·ü¿âËë·Ç½Ð¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡DeNA¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê27¡Ë¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¸©ÃæÌî»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤Ë¡¢ËÒ¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë·ü¿âËë¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÒ¤ÏÆ±»Ô¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ü¿âËë¤Ë¤Ï¡ÖËÒ½¨¸çÁª¼ê¡¡2026WBCÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È¤ÎÊ¸»ú¤¬Ìö¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¤Ï22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º½êÂ°¤ÇÃæÌî»Ô¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç»È¤ÎËÒ½¨¸çÁª¼ê¤¬WBC2026¤Ë¤ª¤±¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ËÊ¡¡£
¡¡¡Ö»ÔÌò½êÁ°¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Î·ü¿âËë¤ò·Ç¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1Àï¤Ï3·î6Æü¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇËÒÁª¼ê¤È»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£