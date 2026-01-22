¡Ö³Ø¹»¤Ï¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼´ë¶È¤ÏºÎÍÑ»þ¤Ë³ØÎò¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¡©
¡Ö³ØÎò¤Ê¤ó¤Æ¤â¤¦É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö³ØÎò¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬ºòº£¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ØÎò¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ·½â¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°áÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤ò½¤¤á¡¢´ë¶È¤ÎÏÀÍý¤â½ÏÃÎ¤¹¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö³ØÎò¼Ò²ñ¤ÎÆæ¡×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢³ØÎò¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜ°õ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¹â³ØÎò¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ï¤É¤³¤Ë½»¤à¡© ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¸«¤¨¤ëÅìµþ¤Î³¬ÁØ¹½Â¤
¶µ°é¥µ¥¤¥É¤¬È¿ÏÀ¤·¤Ë¤¯¤¤Ê¸¶ç¤ò¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¤À¤Ã¤Æ¡Ö´ë¶È¤Ï´ë¶È¤Ç¿Íºà°éÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Ê¤ó¤ÆËÊ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸Û¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
À¸»¦Í¿Ã¥¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤â¤é¤¤¡×¤òµëÍ¿¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢·è¤á¤ëÂ¦¡Ê¡á¸Û¤¦Â¦¡Ë¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡× ¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤é¤·¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Àè¤Ë¤â¤¦1¤Ä¤Î¸¡Æ¤»ö¹à¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Î¿¦¶ÈÅª¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¸¦µæ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö³ØÎò¤Ï²¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿¦¶ÈºÓÇÛµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿¦¶ÈÅª¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¸¦µæ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢³ØÎò¤¬»Å»ö¤Î¿ë¹Ô¤Î¾å¼ê¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡ÊÀê¤¨¤ë¡Ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¹âÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤Î¡Ø·±Îý²ÄÇ½À¡Ù¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸«ÃÏ¤«¤é¡¢³ØÎò¤ÎÍÍÑÀ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¡Ê»Å»ö¤Ç¤â¡Ë´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¡ÊÌÜ°õ¡Ë¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤¹¤Î¤¬³ØÎò¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò³Ø¤Ó¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡© ¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ç¤â¡¢¡Ö·±Îý²ÄÇ½À¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö³ØÎò¡×¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÃ£À®¤òÍ½¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
¤³¤ì¤òÎÉ¤·¤È¹Í¤¨¤ë¤«°¤·¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤Ï¤³¤³¤Ç¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè1¾Ï¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢³ØÎò¤¬¿¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤òºÓÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤Ï¡¢¡Ö·±Îý²ÄÇ½À¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÍý¶þ¤Ë²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Å»öÆâÍÆ¤¬¾Ü¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ì¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³ØÎò¤«¤é¤ï¤«¤ë¨¡¤¤¤Þ¤À¤Ë´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¡ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¸«Êý¤È¤Ï¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç½¢³èÀ¸¤òÁªÈ´¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁÇÃÏ¤È¡¢Â¿¾¯¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ø¤ÓÂ³¤±Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¡Ö¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°ÍýÏÀ¡×¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¿¦Ì³Í×·ï¡Ë¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉÕ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ÎËÜÅö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸Â¦¤Î¡ØÇ½ÎÏ¡Ù¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°»þ¤ÎÂçÁ°Äó¤¬²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ä¡Ê´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤È¤Î¡Ë¡Ö¸¢ÎÏ¸ûÇÛ¡×¤ÎÌäÂê¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯´Ç²á¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶Ú¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Í»ö¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡¢³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÍ½Â¬¤ËÌòÎ©¤Ä
¡¦ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¡¦¹â³ØÎò¤Î¿Í¤Û¤ÉÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤â¤Ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÌò°÷¤«¤é¤ÎÆâÄê¡Ê¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤
Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡Ê¤Æ¤·¤¬¤ï¤é¡¦¤Þ¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2»ù¤ÎÊì¡£2020Ç¯¤«¤é¿Ê¹ÔÆý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¡£¿·½ñÂç¾Þ2025¤Ë¤ÆÂè5°ÌÆþ¾Þ¡¢HR¥¢¥ï¡¼¥É2025½ñÀÒÉôÌçÆþ¾Þ¤Î¡ØÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¢24Ç¯¡Ë¤äËÜ½ñ¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡¢25Ç¯¡ËÂ¾¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£ ¶áÃø¤Ë¡Ø¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤â¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¡ÊËÜ¤è¤ß¤¦¤êÆ²¡Ë¤ä»¨»ï¡ÊÏÀÃÅ»ïVoice¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷ÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á)
¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊÄ¼»ÈÀî¸¶¿¿°áÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¼Ò²ñ³Ø¤ò½¤¤á¡¢´ë¶È¤ÎÏÀÍý¤â½ÏÃÎ¤¹¤ëÁÈ¿¥³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤¬¡Ö³ØÎò¼Ò²ñ¤ÎÆæ¡×¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏËÜ½ñ¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢³ØÎò¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤ÊÌÜ°õ¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ï¡Ö¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×³Ø¹»¶µ°é¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËüÇ¯¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë´ë¶ÈÂ¦¤«¤éÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤í¤¯¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤è¡×¤È¡£
¶µ°é¥µ¥¤¥É¤¬È¿ÏÀ¤·¤Ë¤¯¤¤Ê¸¶ç¤ò¡¢´ë¶ÈÂ¦¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÏÃ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡£
¤À¤Ã¤Æ¡Ö´ë¶È¤Ï´ë¶È¤Ç¿Íºà°éÀ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤Ê¤ó¤ÆËÊ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¸Û¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¡£
À¸»¦Í¿Ã¥¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¤â¤é¤¤¡×¤òµëÍ¿¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢·è¤á¤ëÂ¦¡Ê¡á¸Û¤¦Â¦¡Ë¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
³ØÎò¤Ï½Å»ë¤¹¤ë¤¬³Ø¹»¤ÏÂ¨ÀïÎÏ°éÀ®¤Î¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ËÜ¶Ú¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö³ØÎò¤¬¿¦¶ÈÁªÂò¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð³Ø¹»¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤È»Å»öÆâÍÆ¤ÏÅöÁ³¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¡£
¤³¤ì¤ÏÀìÌçÅª¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ï¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¨ÀïÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡× ¤È¸À¤¨¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï³Î¤«¤é¤·¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢Àè¤Ë¤â¤¦1¤Ä¤Î¸¡Æ¤»ö¹à¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
³Ø¹»¶µ°é¤Î¿¦¶ÈÅª¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¸¦µæ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö³ØÎò¤Ï²¿¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¿¦¶ÈºÓÇÛµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¿¦¶ÈÅª¥ì¥ê¥Ð¥ó¥¹¸¦µæ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢³ØÎò¤¬»Å»ö¤Î¿ë¹Ô¤Î¾å¼ê¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤ò»Ø¤·¼¨¤¹¡ÊÀê¤¨¤ë¡Ë¤â¤Î¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³ØÎò¤Ï¡Ä¡Ä¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ðÊó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀìÌçÅª¤Ë¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤Âç³Ø¤ËÆþ¤ê¡¢Ä¹¤¤´Ö¹âÅù¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»Å»ö¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤¤Î¡Ø·±Îý²ÄÇ½À¡Ù¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¸«ÃÏ¤«¤é¡¢³ØÎò¤ÎÍÍÑÀ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Î®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÀê¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¡Ê»Å»ö¤Ç¤â¡Ë´èÄ¥¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥·¥°¥Ê¥ë¡ÊÌÜ°õ¡Ë¡¢¤ªËÏÉÕ¤¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÉ½¤¹¤Î¤¬³ØÎò¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¿¤ò³Ø¤Ó¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡© ¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ç¤â¡¢¡Ö·±Îý²ÄÇ½À¡×¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö³ØÎò¡×¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤ÎÃ£À®¤òÍ½¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤¤µ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¡£
¤³¤ì¤òÎÉ¤·¤È¹Í¤¨¤ë¤«°¤·¤¤È¹Í¤¨¤ë¤«¤Ï¤³¤³¤Ç¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Âè1¾Ï¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤È¤ª¤ê¡¢³ØÎò¤¬¿¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤òºÓÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤Ï¡¢¡Ö·±Îý²ÄÇ½À¡×¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÍý¶þ¤Ë²¼»Ù¤¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»Å»öÆâÍÆ¤¬¾Ü¤é¤«¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ì¤ë¿Í¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢³ØÎò¤«¤é¤ï¤«¤ë¨¡¤¤¤Þ¤À¤Ë´ë¶È¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤â¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¡ÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¸«Êý¤È¤Ï¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç½¢³èÀ¸¤òÁªÈ´¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¡¢Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤¿¤À¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÁÇÃÏ¤È¡¢Â¿¾¯¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â³Ø¤ÓÂ³¤±Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤«¡© ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¡Ö¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°ÍýÏÀ¡×¤Ï¡¢¥ß¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Î³µÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯¤¬ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¿¦Ì³Í×·ï¡Ë¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÉÕ¸À¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ë¶È¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ØÀ¸¤ÎËÜÅö¤ÎÇ½ÎÏ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿µÄÏÀ¤Ç¤¹¡£
Â¾Êý¤ÇÆüËÜ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ö³ØÀ¸Â¦¤Î¡ØÇ½ÎÏ¡Ù¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤±¤òÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¢¿¦³èÆ°»þ¤ÎÂçÁ°Äó¤¬²¤ÊÆ½ô¹ñ¤È°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¡×¤ä¡Ê´ë¶È¤È¸Ä¿Í¤È¤Î¡Ë¡Ö¸¢ÎÏ¸ûÇÛ¡×¤ÎÌäÂê¤¬ÅÔ¹ç¤è¤¯´Ç²á¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶Ú¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¿Í»ö¤ÎÀ¼¤È¤·¤Æ¡¢³ØÎò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÍ½Â¬¤ËÌòÎ©¤Ä
¡¦ÅØÎÏ¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë
¡¦¹â³ØÎò¤Î¿Í¤Û¤ÉÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤â¤Ä¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤äÌò°÷¤«¤é¤ÎÆâÄê¡Ê¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ä¤¹¤¤
Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á¡Ê¤Æ¤·¤¬¤ï¤é¡¦¤Þ¤¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯¡¢²£ÉÍ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£³°»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÁÈ¿¥³«È¯¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£2»ù¤ÎÊì¡£2020Ç¯¤«¤é¿Ê¹ÔÆý¤¬¤óÆ®ÉÂÃæ¡£¿·½ñÂç¾Þ2025¤Ë¤ÆÂè5°ÌÆþ¾Þ¡¢HR¥¢¥ï¡¼¥É2025½ñÀÒÉôÌçÆþ¾Þ¤Î¡ØÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡¢24Ç¯¡Ë¤äËÜ½ñ¡Ø³ØÎò¼Ò²ñ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡¢25Ç¯¡ËÂ¾¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£ ¶áÃø¤Ë¡Ø¡ÖÆ¯¤¯¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¯¤â¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡ØÁÈ¿¥¤Î°ãÏÂ´¶¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¿·Ê¹¡ÊËÜ¤è¤ß¤¦¤êÆ²¡Ë¤ä»¨»ï¡ÊÏÀÃÅ»ïVoice¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷ÉðÅÄº½Å´¥é¥¸¥ª¥Þ¥¬¥¸¥ó¿åÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ä¼»ÈÀî¸¶ ¿¿°á)