1»þ´Ö¿ôÉ´¸µ¤Ç¤â°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¡¢¥É¥í¡¼¥ó½üÀã¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Àä¹¥Ä´¡½Ãæ¹ñ

²ÏÆî¡¢°Âµ«¡¢¹¾ÁÉ¡¢¸ÐËÌ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾Ê¤Ç¤Ï¤³¤³¿ôÆü¡¢Àã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£ÌîºÚ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ä¹©¾ì»ÜÀß¤ÏµÞ¤¤¤ÇÀã¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤Ë¤è¤ë½üÀã¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Àä¹¥Ä´¤À¡£
°Âµ«¾Ê½É½£»Ô¤Î¥É¥í¡¼¥óÁà½Ä»ÎÇÉ¸¯¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë¶È¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÌîºÚºÏÇÝÍÑ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î½üÀãºî¶È¤ä¹©¾ì»ÜÀß¤Î½üÀãºî¶È¤òÀÁ¤±Éé¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ»Ï©¤Î½üÀãºî¶È¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î½üÀã¤Î²Á³Ê¤ÏÊ¿¶Ñ200¸µ¡ÊÌó4400±ß¡Ë¤Ç¡¢Áà½Ä»Î¤¬¸½¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¡¢½üÀãÌÌÀÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬Â¿¾¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¿ôÆü¡¢½üÀãºî¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤»¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£¥É¥í¡¼¥ó½üÀã¤Ë¤Ï¼ç¤Ë»°¤Ä¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ë¡£°ì¤ÄÌÜ¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥×¥í¥Ú¥é¤Î²óÅ¾¤ÇÀã¤ò»¶¤é¤¹ÊýË¡¡¢Æó¤ÄÌÜ¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ë½üÀãÁõÃÖ¤òÉÕ¤±¤ëÊýË¡¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï½üÀã¤Î¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡£»°¤ÄÌÜ¤ÏÍ»ÀãºÞ¤ò¤Þ¤¤¤Æ½üÀã¤ò¤¹¤ëÊýË¡¤À¡£¥É¥í¡¼¥ó½üÀã¤Ï¿Í¤Ë¤è¤ë½üÀã¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¸úÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÏÆî¾Êµö¾»»Ô¤ÎÁà½Ä»Î¤Ï¡ÖÀã¤¬¹ß¤ë¤È¡¢ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»Å»ö¤¬Æþ¤ë¡£ºî¶È¤Ï¼ç¤ËÌîºÚ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ä¹©¾ì»ÜÀß¤Î²°º¬¤Î½üÀã¤Ç¡¢¡Ê¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤Î½üÀã¤Î¾ì¹ç¡ËÈñÍÑ¤Ï1»þ´Ö¤Ë¤Ä¤300¸µ¡ÊÌó6600±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
²ÏÆî¾ÊÃóÇÏÅ¹»Ô¤ÎÁà½Ä»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥í¡¼¥ó½üÀã¤Î²Á³Ê¤Ï¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Áê¾ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¡£½üÀãÌÌÀÑ¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤Ç·×»»¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë