¡Ö²¿¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡× µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤Èà»á¤Ë¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡ÄÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¡©
Q. µ¤¤¬Íø¤«¤º¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Èà»á¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¡Ä¡ÄÊÌ¤ì¤ë¤Ù¤¡©Q. ¡ÖÈà»á¤¬ËÜÅö¤Ëµ¤¤¬Íø¤¤Þ¤»¤ó¡£²º¤ä¤«¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¤âÈà¤«¤é¤Ï²¿¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÇ°Æü¤Î´ë²è¤ä¤ª½Ë¤¤¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¤¥é¥¤¥é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸Â³¤±¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
A. Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ê¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´üÂÔ¤ä»×¤¤¤È¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉÔËþ¤äÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¿´Íý¤Ï¼«Á³¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±¶á¤·¤¤´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢µá¤á¤ë¸ÀÍÕ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£À³Ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Ã±¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢Áê¼ê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¼õ¤±¿È¤ÇÁê¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¡¼¥È¤ÎÄó°Æ¤ä²ñÏÃ¤Îµ¡²ñ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¡Ö¡û¡û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¡¢¼«Á³¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤ÈÍ½Äê¤ä¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1¿Í¤Ç½Ð³Ý¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í§¿Í¤òÍ¶¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶á¤·¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¡Á¡Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤òÉÑÈË¤Ë´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö½¼¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÁê¼ê¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ä´üÂÔ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤Î¤«¡¢¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢§ÂçÈþ²ì Ä¾»Ò¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¸øÇ§¿´Íý»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¥¹¥È¥ì¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¡¦´Æ½¤Â¿¿ô¡£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¿Í¤òÇº¤Þ¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤ÈÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:ÂçÈþ²ì Ä¾»Ò¡Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¡Ë)