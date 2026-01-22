´Ú¹ñ¤Î2025Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï1¡ó
´Ú¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤¬1·î22Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î2025Ç¯¤Î¼Â¼Á¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤Ï1¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î2025Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¤Î¼Â¼ÁGDP¤ÏÂè3»ÍÈ¾´ü¤è¤ê0¡¥3¡ó¸º¾¯¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Î»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ÎÁ°´ü¤«¤é¤Î¿¤ÓÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î3Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÄã¤¤¿å½à¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤¬Èæ³ÓÅªµÞ·ã¤Ê¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤¿°ìÊý¡¢À½Â¤¶È¤Î¿¤Ó¤ÏÆß²½¤·¡¢·úÀß¶È¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ù½Ð¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ì±´Ö¾ÃÈñ¤ÈÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤¬³ÈÂç¤·¡¢Í¢½Ð¤ÏÁý²Ã¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÀßÉôÌç¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë