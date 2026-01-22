¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸¹ç¤Ç¡ÖËÍ¤¬°ìÈÖ¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¡×¡¡Í£°ì¡È¤µ¤óÉÕ¤±¤·¤Ê¤¤¡É¿Í¤¬¤¤¤ë
1966Ç¯¤ÎÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØROOTS66 -NEW BEGINNING 60-¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢JUN SKY WALKER¡ÊS¡Ë¤ÎµÜÅÄÏÂÌï¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¡¢¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¡¢ÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤Î¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØROOTS66 -NEW BEGINNING 60-¡Ù¤Ï¡¢²áµî¤Ë2006Ç¯¡¢2016Ç¯¤È10Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Î3·î¤Î³«ºÅ¤Ç3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥å¥ó¥¹¥«¡¦µÜÅÄ¡Ö·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡¡¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¡Ö²¼¤ÃÃ¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
JUN SKY WALKER¡ÊS¡Ë¤ÎµÜÅÄÏÂÌï¤µ¤ó¤Ï¡ÖJUN SKY WALKER¡ÊS¡Ë¤âÃæ³Ø¤Î»þ¤Ë·ëÀ®¤·¤ÆµîÇ¯¤Ç45¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤Æ¡¢ºÙ¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò°÷¤ò·Ð¤Æ30ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¹¥¬ ¥·¥«¥ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎROOTS66¤Ï¤Ç¤¹¤Í10Âå¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤¬°ìÈÖ¥¥ã¥ê¥¢¤¬Àõ¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÊý¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤±¤É¡È¤µ¤óÉÕ¤±¡É¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¡¼¥¿¥¹¤Ë¤Ï¡È¤µ¤óÉÕ¤±¤¹¤Ê¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¥È¡¼¥¿¥¹¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²¼¤ÃÃ¼¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¡¦¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¡ÖÊº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÁý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×
Â³¤±¤Æ¡¢Á°²ó¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÅÏÊÕÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿10Ç¯¸å²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ÆÃ¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤¤¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£¥È¡¼¥¿¥¹¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯2026Ç¯¤¬Êº¸á¡Ê¤Ò¤Î¤¨¤¦¤Þ¡ËÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¿·À¸»ù¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Êº¸áÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÁý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë´î¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤¿¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤Î¿Í¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¤¤Æ¤ë¤Ê¤È¤«Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£