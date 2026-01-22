TOMORROW X TOGETHER¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþD¤Ë´¶¼Õ¡ÖÌ´¤ò¤â¤¦1²ó¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤ÎTOMORROW X TOGETHER¤¬22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖACT¡§TOMORROW¡×Åìµþ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï24Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¡£´¨¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹·ã¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢µÒÀÊ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿MOA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
Ç®¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢Âç´¿À¼¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏºòÇ¯10·îÈ¯Çä¤ÎÆüËÜ3ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖStarkissed¡×¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖCan't Stop¡×¡ÖBeautiful Strangers¡ÊJapanese Ver¡¥¡Ë¡×¤ä¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö0X1¡áLOVESONG¡ÊI Know I LOVE YOU¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢30¶Ê°Ê¾å¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÇº»¦¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î´¿À¼¤ÎÂç¤¤µ¤ËHUENINGKAI¡Ê23¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¤ÏºòÆü¤è¤ê¤µ¤é¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¡£´¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
2ÅÙÌÜ¤ÎÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡¢´¶¼Õ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£SOOBIN¡Ê25¡Ë¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÎý½¬À¸»þÂå¤«¤é¤ÎÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç2²ó¤âÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢YEONJUN¡Ê26¡Ë¤Ï¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´·¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£½é¤á¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ã¤¿»þ¤Ï²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï2Æü´Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤â¤¦1²ó¤«¤Ê¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
TAEHYUN¡Ê23¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÍ½¹ð¡£BEOMGYU¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö7Ç¯´Ö¤³¤¦¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë°¦¤ò¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç2²ó¤â¤Ç¤¤Æ¡¢ËþÀÊ¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿MOA¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤ß¤ó¤Ê·ò¹¯¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ç¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¡ÈTOMORROW¡É¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û