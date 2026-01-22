¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡ÙSO-DO CHRONICLE¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¡×¤È¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤è¤ê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹ ¡õ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(5,280±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹ ¡õ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(5,280±ß)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹¡×¤¬¡ÖSO-DO CHRONICLE¡×¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÊÌÇä¤ê¤ÎSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ö¥ì¥¤¥É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ã¥ì¥ó¤Ë´¹Áõ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶¯²½¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤³¤Î1¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç3¥é¥¤¥À¡¼Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
