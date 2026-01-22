À¼Í¥¡¦»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡ª º´µ×´Ö¤È¶¦±é¤¹¤ë¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ～½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å～¡Ù¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¥Èー¥¯
Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å8»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢À¼Í¥¤Î»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
ÅöÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¶þ»Ø¤Î¥¢¥Ë¥á·óÀ¼Í¥¥ª¥¿¥¯¤ÎSnow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤¤Ê¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¤È¡Ö¥²ー¥à¡×¤ÎÏÃÂê¤Ê¤É¡¢¥ª¥¿¥¯¤Ê°ìÌÌ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¥ê¥¹¥Êー¤ØÅÁ¤¨¤ë60Ê¬¡£
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤Î¥²¥¹¥È¡¦»°¿¹¤¹¤º¤³¤Ï¡¢¡ØÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Ûー¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥§¥ê¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÌò¤ä¡Ø¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥åー¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡Ù¤Î¿À³Ú¤Ò¤«¤êÌò¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Î±àÅÄ³¤Ì¤Ìò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¤À¡£
º´µ×´Ö¤È»°¿¹¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢»°¿¹¤¬Çò¡Ê¥Ï¥¯¡ËÌò¡¢º´µ×´Ö¤¬Àë¡Ê¥»¥ó¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£1·î30Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ～½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å～¡Ù¤Ï¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Àë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÀç¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ÎÀ¼¤òº´µ×´Ö¤¬¡¢Çò¤ÎÀ¼¤ò°ú¤Â³¤»°¿¹¤¬Ã´Åö¡£Á°ºî¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Î500Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Çò¼Ø¤ÎÍÅ²ø¡¦Çò¤È¡¢°å¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦Àç¤Î¡¢ÍÅ²ø¤È¿Í¤Îµö¤µ¤ì¤¶¤ë°¦¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ～½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å～¡Ù¤òÆÃ½¸¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¶¦±é¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢Î¢ÏÃËþºÜ¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¡Ø¥Þ¥Æ¥à¤ê¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ë»°¿¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶á¶·¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿»°¿¹¤¹¤º¤³¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ～½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å～¡Ù¤ÎÏÃ¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»äÀ¸³è¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥ïーÁ´³«¤µ¤Ã¤¯¤ó¡ª ¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä¡£
¢¨»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü°Ê¹ß7Æü´ÖÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260124200000
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡¡¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡Ëè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å8»þ00Ê¬～9»þ00Ê¬
¢£½Ð±é¡§¡¡Snow Man º´µ×´ÖÂç²ð¡¡¡¡¢£¥²¥¹¥È¡§¡¡»°¿¹¤¹¤º¤³¡¡¢¨1·î24Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó
¢£ÈÖÁÈX¡§¡¡@matemuri_916¡¡¡¡¢£¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡¡#¥Þ¥Æ¥à¤ê¡¡¡¡¢£¥áー¥ë¡§¡¡matemuri@joqr.net