¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚ Ë Takagi Yutaka¡Ù¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£µð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ûµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤ËÊú¤¯°õ¾Ý
16Æü¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Â§ËÜ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï3Ç¯Áí³Û13²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤È¤µ¤ì¡¢NPBÄÌ»»373ÅÐÈÄ¤Ç120¾¡(99ÇÔ)¡¢48¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿Âç·¿·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È°ÜÀÒ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÂ§ËÜ¤Ï8»î¹çÏ¢Â³2·åÃ¥»°¿¶¤ÎNPBµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼ã¤¤º¢¤ÏÃ¥»°¿¶²¦¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ§ËÜ¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ë¸ÀµÚ¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¢¡¢(¸½ºß¤Ï)¤½¤ÎÎÏ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Åêµåµ»½Ñ¤À¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¿ê¤¨¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß¤ÎÂ§ËÜ¤ËÊú¤¯°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢µð¿Í¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
²£ÉÍÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¡¢²£ÉÍ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚË»á¡£1985Ç¯¡¢Åö»þ¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¶áÆ£ÄçÍº¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤Ç¡¢²ÃÆ£Çî°ì¤µ¤ó¡¢²°ÊßÍ×»á¡¢¹âÌÚ»á¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î½ÓÂÂÇ¼Ô¤¬1ÈÖ¡¢2ÈÖ¡¢3ÈÖ¤ÈÊÂ¤Ö¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥È¥ê¥ª¡×¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡¢¥¢¥Æ¥Í¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½ÆâÌî¼éÈ÷¡¦ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤ä²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚË Takagi Yutaka¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìîµå³¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î²òÀâ¤ä¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿ÂÐÃÌÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿Æ°²è¡Ö¡Ú¿ë¤ËÅÐ¾ì!!¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¸«¤¿¡ØÂçÃ«æÆÊ¿¡Ù¤È¡Øº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ù¤Î²ÄÇ½À¤È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¡È¿Í´ÖÎÏ¡É¡×¤Ï300Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ëºÆÀ¸¿ô¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
