¡Ö´°àú¤¹¤®¤ëÁõ¤¤¡×ºù°æÆüÆà»Ò¤Î¥°¥ì¡¼¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡õ¼êÂÞ¤¢¤Ã¤¿¤«¥³¡¼¥Ç¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ª¡Ö¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤­¤ì¤¤¤¹¤®¡×

¡¡½÷Í¥¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£´¨¤¤Æü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¢¤Ã¤¿¤«¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¼êÂÞ¡¡¡÷£á£í£å£ò£é£ö£é£î£ô£á£ç£å¡¡¥¢¥¦¥¿¡¼º£Ç¯¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤êÃå¤Æ¤ë¡¡¡÷£å£í£í£é¡¥£ê£ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤È¼êÂÞ¤ò¤Ä¤±¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡¢¤¤ì¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡Ö´°àú¤¹¤®¤ëÁõ¤¤¡×¡Ö¸ª½Ð¤Æ¤ë¡×¡Öº£Æü¤ÎÌþ¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ëµï¤ë¤Î¤«¤È´ª°ã¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö´¨¤µ¤â¿á¤Èô¤Ö²Ä°¦¤µ¡ª¡×¡Ö¿´¤¬¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£