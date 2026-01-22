TOMORROW X TOGETHER¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ª¡×¡È¸Þ¼Ô¸ÞÍÍ¡É¤Ëµ±¤¯¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦MOA¤È¤ÎÀÀ¤¤¤â¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¡×¡ãACT : TOMORROW¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤¬2026Ç¯1·î21¡Á22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢22Æü¤Î¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡ã¾ÜºÙ¥ì¥Ý¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POP¥¢¥¤¥É¥ëTXT¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤Ï
2025Ç¯11·î15Æü¡Á16Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£2026Ç¯2·î7Æü¡Á8Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£TOMORROW X TOGETHER¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï2024Ç¯³«ºÅ¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : PROMISE¡ä IN JAPAN¡×¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
ÍëÌÄ¤¬¤È¤É¤í¤¯¶õ´Ö¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Êµ²±¤ò±ýÍè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊOpening VCR¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¤È¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥Ã¥×¤ÇÌ¾Á°¤ò¶«¤ÖMOA¡ÊTOMORROW X TOGETHER¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤¿¤Á¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸º¸±¦¤«¤é¸½¤ì¤¿¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤êÅÐ¾ì¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥Ó¥¸¥å¡¼¤¬µ±¤¯¥â¥Î¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢YEONJUN¤Î¡Ö½àÈ÷¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡©¡×¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤¶«¤Ó¤È¤È¤â¤Ë¡ØLO¡ðER¡áLO¢¡ER¡Ù¡Ê¢¡¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£
ËÁÆ¬¤«¤éµÒÀÊ¤È¤Îµ÷Î¥¤ò¶á¤Å¤±¡¢MOA¤È¤Îå«¤ò³Î¤«¤á¤¿5¿Í¡£¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡Ø5»þ53Ê¬¤Î¶õ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·¯¤ÈËÍ [Japanese Ver.]¡Ù¤Ç¤Ï¡¢YEONJUN¡¢BEOMGYU¡¢TAEHYUN¤¬¥¦¥£¥ó¥¯¤äÅê¤²¥¥¹¡¢SOOBIN¤¬¥·¥Ê¥â¥í¡¼¥ë¤Î¥Ý¡¼¥º¡¢HUENINGKAI¤Ï·ý¤ÇÆ¬¤ò¥³¥Ä¥ó¤ÈÃ¡¤¯¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤òÈäÏª¤·¡¢MOA¤Ï°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î°áÁõ¤ËÁáÂØ¤¨¤·¤¿¡ØDanger¡Ù¤«¤é·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¡ØUpside Down Kiss¡Ù¤Þ¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¿§µ¤¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¶õ´Ö¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
MC¤Ï¡¢SOOBIN¤¬¡ÖºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËMOA¤Î´¿À¼¤òÀú¤Ã¤¿TAEHYUN¤Ï¡ÖMOA¤Á¤ã¤óº£Æü¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È²Ä°¦¤é¤·¤¯¾®»Ø¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êMOA¤ÎYEONJUN¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿YEONJUN¤¬¡Öº£Æü¤ÏËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤È¡¢BEOMGYU¤¬ÂÎ¤ò¤¦¤Í¤é¤»ÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤§¡©¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤©¡©¡×¤ÈÀú¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¡ØTalk To You¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢º£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥å¤ÈMOA¤ÎÁ°¤Ç¤Ï²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤È¤«¡Á¡×¤È°¦ÕÈ¤òÏ¢È¯¡£BEOMGYU¤Ï¾¯¤·ÉÔÉþ¤½¤¦¤Ë¿°¤òÀí¤é¤»¡Ö¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤â¡ÖËÍ¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯YEONJUN¥Ò¥ç¥ó¡Ê¤ª·»¤µ¤ó¡Ë¤è¤ê100ÇÜ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤BEOMGYU¤À¤è¡©¡×¤È¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÉ½¾ð¤È°¦ÕÈ¤ÇÂÐ¹³¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¡ÖYEONJUN¥Ò¥ç¥ó¤è¤êBEOMGYU¥Ò¥ç¥ó¤è¤ê¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤HUENINGKAI¤Ç¡Á¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤¹HUENINGKAI¤ä¡¢¡ÖÅìµþ¤Ç±§Ãè¤Ç1ÈÖ³Ú¤·¤¯Í·¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈMOA¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿SOOBIN¤Ê¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ßÚÎö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÈ×¤Ë¤Ï¡ØGrowing Pain¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·ã¤·¤¤¥É¥é¥à¤ä¤«¤ÌÄ¤é¤¹¥®¥¿¡¼¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£ÊÑ¸¸¼«ºß¤ÊÀ¼¿§¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¡Ä¸Þ¼Ô¸ÞÍÍ¤Îµ±¤¯¸ÄÀ¤Ï¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â½½ÆóÊ¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÉþÁõ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÈÆÍ¤È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡¢¥½¥í¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏTAEHYUN¡£Â³¤¯SOOBIN¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¡Ä¥É¥é¥¤¥Ö¤â¤¤¤¤¤±¤ÉÌîµå°ì½ï¤Ë¤·¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Èà¤Î½À¤é¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤¿¡£¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢TAEHYUN¤¬¡ÖËÍ¤Ï¸ø±é¤ò½Å¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤«¤é¤Ï¤½¤ì¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤âÃ¦¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡¢SOOBIN¤â¡Ö¤³¤³¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤Ê¤Î¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È°áÁõ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿°Ø»Ò¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤¡¢½÷À¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÉ½¾ð¤È»ØÀè¤Þ¤ÇÍÅ±ð¤ÊHUENINGKAI¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¸å¤ËËÜ¿Í¤â¡ÖËÍ¤âºòÆü¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¡¢²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤¬¾å¾º¡£¤½¤ÎÇ®µ¤¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ºòÇ¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎYEONJUN¤ÏÀÚ¤Ê¤¤É½¾ð¤¬ÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¯¡ØGhost Girl¡Ù¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤¬Á¯Îõ¤Ê¡ØTalk to You¡Ù¤Î2¶Ê¤Ç¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡ª크게 call my name¡ª¡ÊÂç¤¤¯²¶¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¡ª¡Ë¡×¤È¶«¤Ó¡¢ÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡ÖCHOI YEONJUN¡ªCHOI YEONJUN¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËBEOMGYU¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤Ç¥ß¥É¥ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ØPanic¡Ù¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÍ¥¤·¤¯²Î¤¤¾å¤²¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ç¤ÏMOA¤ÎÊý¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡ÖMOA¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÀ¤³¦¤À¤È»×¤¨¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü¤Î¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢HUENINGKAI¤¬SPYAIR¤Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¡Ù¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ÎÆü¤ÏSPYAIR¤âÆ±¸ø±é¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤è¤ê°ìÁØÇ®¤¬Æþ¤ë¥Þ¥ó¥Í¡ÊºÇÇ¯¾¯¡Ë¤Î²Î¾§¤ò¡¢4¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²ÖÆ»¤ÇºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2Æü´Ö¤Î¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢SOOBIN¤Ï¡ÖÎý½¬À¸¤Îº¢¤«¤éÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤ÇÌ´¤ò2²ó¤â³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡¢YEONJUN¤â¡Ö³ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¡£BEOMGYU¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´°Á´ÂÎ5¿Í¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿7Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬2²ó¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¸ø±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈËÍ¤¿¤Á¤Ë°¦¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëMOA¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤â¡£Á°²ó¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Â¤Î¹Ã¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤êºÂ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ª¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶«¤ó¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢5¿Í¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤ÏMOA¤Ø¤ÎÀÀ¤¤¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â´èÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ÊSOOBIN¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ê¬É¬¤º²¸ÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡ÊHUENINGKAI¡Ë¡×¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Ä¹¤¯ÂÔ¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ÊTAEHYUN¡Ë¡×¤È¸Ç¤¤ÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê´¶Æ°Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡Ö¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¡¦¥â¥ê¡¦¥â¥ê¡ª¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤·¤¿HUENINGKAI¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡Ö¶âÂ°²»¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¹â²»¤òÊü¤Ã¤¿BEOMGYU¡¢¡ÖÂç¹¥¤¡ª¡×¤È¥ë¥À¥Ï¡¼¥È¤·¤¿YEONJUN¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ò³ú¤àTWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤Î¡ØOVERDRIVE¡Ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿TAEHYUN¤È¡È°¦ÕÈ¤Î¥ê¥ì¡¼¡É¤â³Ú¤·¤à¥æ¡¼¥â¥¢¤âÈà¤é¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ºÆ¤Ó¥È¥í¥Ã¥³¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤âMOA¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¥Ï¥ó¥Ü¥ó¥É¡ª¡Ê¤â¤¦1²ó¡ª¤â¤¦1²ó¡ª¡Ë¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡Ö¤â¤¦1¶Ê¡©¡×¡Ö¤Þ¤À¤¢¤È1¶Ê²Î¤¨¤ë¡©¡×¡Ö¾ðÇ®Åª¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤¦1¶Ê²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ¤ò½ä¤ê¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ØIto¡Ù¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡TOMORROW X TOGETHER¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é
¢¡TOMORROW X TOGETHER¡Öº£Ç¯¤âºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖYEONJUN¥Ò¥ç¥ó¤è¤ê100ÇÜ¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¡×³Æ¡¹¥¢¥Ô¡¼¥ë
¢¡TOMORROW X TOGETHER¡¢¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÌ¥¤»¤ë
¢¡BEOMGYU¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ª¡×
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û