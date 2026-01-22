TOMORROW X TOGETHER¡¦YEONJUN¡¢¸ø±éÃæ¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¶¤ï¤á¤¯¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¡×¡ãACT : TOMORROW¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/22¡Û5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¡Ê¥È¥¥¥â¥í¡¼¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥¥¥®¥ã¥¶¡¼¡¿TXT¡Ë¤¬2026Ç¯1·î21¡Á22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : TOMORROW¡ä IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¡£YEONJUN¤Î¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤Ë²ñ¾ì¤¬Ê¨¤Î©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛK-POP¥¢¥¤¥É¥ëTXT¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
MC¤Ç¿·Ç¯¤Î´ê¤¤»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¡Ö¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¤Ê¤¬¤éÂù¤·¤¿SOOBIN¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖËÍ¤ÏMOA¤Ë±£¤·»ö¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÃË¤Ê¤Î¤ÇÁ´Éô¶µ¤¨¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¶¯¤¯¸À¤¤Êü¤Ã¤¿HUENINGKAI¤Ï¡Ö1¤ÄÌÜ¤ËMOA¤Î¸µµ¤¤È·ò¹¯¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ò¹¯¤È¡¢3¤ÄÌÜ¤ÏËÍ¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£ÌÏÈÏÅª¤Ê²óÅú¤ËTAEHYUN¤¬¡ÖÀµÄ¾¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤âÅ·»È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤ËYEONJUN¤Ï¡Ö¡Ê¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤¿¡ËHUENINGKAI¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´Å¤¨¤Æ¡Ä¼¡¤ÏËÍ¤¿¤Á¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¡¢º£Ç¯Ãæ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØNO LABELS: PART 01¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î10Æü¡Ë¤ËÂ³¤¯2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÍ½¹ð¡£²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2025Ç¯11·î15Æü¡Á16Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢Ê¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£2026Ç¯2·î7Æü¡Á8Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¤Î¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£TOMORROW X TOGETHER¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï2024Ç¯³«ºÅ¤Î4Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÖTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ¡ãACT : PROMISE¡ä IN JAPAN¡×¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡TOMORROW X TOGETHER¡¦YEONJUN¡¢2ºîÌÜ¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½¹ð
¢¡TOMORROW X TOGETHER¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é
