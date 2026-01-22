ÊÆ¼çÆ³¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×½ðÌ¾¼°¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¡¡Ìò³ä³ÈÂç¤Î°Õ¸þ
À¤³¦¤ÎÊ¶Áè¤Ê¤É¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÎÀßÎ©¤ËÈ¼¤¦½ðÌ¾¼°¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¬¥¶¾ðÀª¤ÎÂÐ½è°Ê³°¤Ë¤âÌò³ä¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤Î½ðÌ¾¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¡Ö¤³¤Î°Ñ°÷²ñ¤¬´°Á´¤ËÁÈ¿¥²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Û¤Ü²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×¤ÏÅö½é¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¤Î»ÃÄêÅª¤ÊÅý¼£¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡ÖÂ¾¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢À¤³¦¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÌò³ä¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥¬¥¶ÀïÆ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö¥¬¥¶¤¬ÈóÉðÁõ²½¤µ¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤ËÅý¼£¤µ¤ì¡¢Èþ¤·¤¯ºÆ·ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ðÌ¾¼°¤Ë¤Ï¡¢É¾µÄ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ä¥«¥¿¡¼¥ë¤Ê¤É19¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¼Ô¤â½ÐÀÊ¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»²²ÃÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¸úÀ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
