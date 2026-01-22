¡Ú Perfume ¡Û¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£Í§²ñ¡×¡¡Á¡ºÙ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¤´Ëþ±Ù¤Î¾Ð¤ß
¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿3¿ÍÁÈ¥Æ¥¯¥Î¥Ý¥Ã¥×¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖPerfume¡×¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖYuni World ´®Ç½¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¥Æ¥¥¹¥È¡£¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎµÈÅÄ¥æ¥Ë¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥Õ¡¼¥º¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤Ç¤´Ëþ±Ù¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö1¥¯¡¼¥ë¤Ë1²ó¤Î¹±Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£Í§²ñ¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆËèÆü¤Î¹Ô¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡×¡Ö´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Ã¤È¤¢¤Î»þ¤Î»ä¤¿¤Á¤ËÌá¤ì¤ë´¶³Ð¡×¡Ö¿´ÃÏÎÉ¤¤¡×¤È¡¢´Ø·¸¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤ËÂ³¤±¤Æ¤æ¤¯ÂÙÁ³¤È¤·¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö2012Ç¯£¹·î¤Ë¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤·¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤Ç¤ï¤í¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¶¦¤Ë¤·¤¿Êý¤È14Ç¯Á°¤Ë¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅ·»È¤¬²èÌÌ±Û¤·¤Ë¤¤¤ë¡×¡Ö¸µµ¤¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ°¦¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
