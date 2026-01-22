Ê¿Ìî»çÍÔ¡¡¡Öday off¡×¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥à¥¥à¥¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¤óÀä¡Ö¶»ÈÄ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¶»¶Ú¤¬¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¡ÖNumber¡²i¡×¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥à¥¥à¥¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öday¡¡off¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ê¿Ìî¡£¥×¡¼¥ë¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¼¼Æâ¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥à¥¥à¥¤Î¾åÈ¾¿È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿Ìî¡£´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¦¥³¥ó¡¦¥æ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÇ°´ê¤Î¥×¡¼¥ë¤ä¡¼¡×¡Ö¥à¥¥à¥¡×¡Ö¶»ÈÄ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¶»¶Ú¤¬¡ª¡×¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿ÀËþºÜ¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤´¤È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£