ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢ÈòÆñ½ê¤Ø¹Ô¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Î°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÖºßÂðÈòÆñ¡×¤âÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â½½Ê¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤³¤Î»þ´ü¤À¤ÈÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÖÄãÂÎ²¹¾É¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄãÂÎ²¹¾É¡×¤È¤ÏÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¡´ï¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÃæ¿´Éô¤Î²¹ÅÙ¡Ö¿¼ÉôÂÎ²¹¡×¤¬35¡î°Ê²¼¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Õ¼±¾ã³²¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê»à¤Ë»ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂÎÎÏ¤¬¼å¤¤¹âÎð¼Ô¡¢ÆýÍÄ»ù¤¬Í×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤·1·î¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î»à°ø¤ò¸«¤ë¤È¡ÖÄãÂÎ²¹¾É¡¦Åà»à¡×¤¬1³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(2024Ç¯3·î31Æü»þÅÀ¡¦Æâ³ÕÉÜ)ÄãÂÎ²¹¾É¤Ï²°³°¤ä´¨¤¤ÃÏ°è¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¼Æâ¤Ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤·¤Û¥Þ¥Þ¤Î¤´¼«Âð¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë´¨¤µÂÐºö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸Å¤¤¤Î¤Ç·ä´ÖÉ÷¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍ¾·×¤Ë´¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Q´¨¤¤Ãæ¤ÎºßÂðÈòÆñ¤ÎÂÐºö¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡©
¡Ö²¹¤«¤µÂÐºö¤Ã¤Æ¡ØÊÝ²¹¡Ù¤È¡Ø²Ã²¹¡Ù¤¬Âç»ö¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡ÖÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¡×ÊÝ²¹¤Ï¡¢¡ØÇ®¤ò¤¿¤á¤ë¡Ù¤¿¤á¤ÎËÉ´¨Ãå¤äÌÓÉÛ¡¢¿²ÂÞ¡¢¼¼ÆâÍú¤¤Ê¤É¡£¤µ¤é¤Ë½»¤Þ¤¤¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢Ìø¸¶²È¤Ç¤ÏÁë¤Ë100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥×¥Á¥×¥Á¤·¤¿´Ë¾×ºà¤òÅ½¤Ã¤¿¤ê¥Ó¥Ëー¥ë¥«ー¥Æ¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡ØÇ®¤òÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¡Ù¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡Ö²¹¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¡×²Ã²¹¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤ä¥Òー¥¿ー¡¢¥«¥¤¥í¤Ê¤É¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ²¹¤È²Ã²¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬ ´¨¤µÂÐºö¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Q¤¤¤Á²¡¤·¤Î¥°¥Ã¥º¤Ï¡©
¡Öº£¤É¤¤È¤¤¤¦¤«½¼ÅÅ¼°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤Ò¤¶¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¡¢´¨¤¤¤È¤¤Ë²¹¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë4¤Ä¤Î¼ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¤Ï¼ó¡¦¼ê¼ó¡¦Â¼ó¡¦¤¯¤Ó¤ì¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Õ¥éー¤ä¼êÂÞ¡¢¥ì¥Ã¥°¥¦¥©ー¥Þー¡¢¤¯¤Ó¤ì¤Ë¤ÏÊ¢´¬¤¤Ç¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï´¬¤¥¹¥«ー¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌø¸¶¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡£
¡Ö²¹¤«¤µ¤ò¤È¤ë¤Î¤ËÅÅµ¤¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÄäÅÅ¤·¤¿¤È¤¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÂ¾¤«¤é¤âÇ®¸»¤ò¼è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬È÷¤¨¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò¡Ø¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤Î²È¤Ë¤ÏÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤º¤Ë¥«¥»¥Ã¥È¥Ü¥ó¥Ù¤À¤±¤ÇÃÈ¤«¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥Ö¤ä¡¢Ç³ÎÁ¤ÏÅôÌý¤À¤±¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¤¤¤é¤º¡¢¥ì¥Ðー¤ò²ó¤¹¤È¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥Èー¥Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¥¥Ã¥Á¥ó¤Ï¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¡¢Í×¤Ï¥¬¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´¨¤¤¤È¤¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤ÏÅôÌý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¤¿¤À¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤ÏÅôÌý¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅµ¤¤âÉ¬Í×¡£ºÒ³²»þ¡¢ÅÅµ¤¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤ªÅò¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë»ä¤Ï1½µ´ÖÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÂ©»Ò¤¬¤ªÉ÷Ï¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ü¤Ä¤Ü¤Ä¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡×
¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤«¤é»ä¤¬È÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤éÅÅÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¤â¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê°æ¸Í¿å¤òÅÅµ¤¤Ç¤¯¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ë
Ìø¸¶¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÄäÅÅ»þ¤â4¿Í²ÈÂ²¤À¤È3Æü´Ö¡¢¥·¥ã¥ïー¤Ê¤É¤Ç¤ªÅò¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÃÍÃÊ¤Ï10Ëü±ßÁ°¸å
Q¤ªÅò¤òÍá¤Ó¤ë¤È¿´¤âÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤ÎÅôÌý¤Î´Ì¤â·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÅôÌý´Ì¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÂð¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Ê¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯Ê¿ÃÖ¤¤Ê¤Î¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×
·§ËÜÃÏ¿Ì¤ò¼õ¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿ÃÖ¤¥¿¥¤¥×¤ÎÅôÌý´Ì¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËºÒ³²¤Î¶µ·±¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤¬¼¡¡¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¡¢ËÉºÒ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¹¤â¤ê¤ÏÀ¸¤¤ë¥Á¥«¥é¡×´¨¤µ¤ÏÂÎ¤â¿´¤â¼å¤é¤»¤Þ¤¹¡£ÊÝ²¹¤È²Ã²¹¤Î¥À¥Ö¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò¼é¤ê¡¢À¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£