¡¡¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×ÀßÎ©¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¼°Åµ¤¬22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÂ¾¤Ë¤â³èÆ°¤¬¹¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÌò³ä¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼°Åµ¤Ë¤Ï¥¬¥¶ÄäÀï¸ò¾Ä¤ÎÃç²ð¹ñ¥«¥¿¡¼¥ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥È¥ë¥³¤Ê¤ÉÌó20¥«¹ñ¤Î¼óÇ¾¤é¤¬½ÐÀÊ¡£ÊÆ¹ñ°Ê³°¤ÎÀè¿Ê7¥«¹ñ¡ÊG7¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¹ñ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¹ñÏ¢¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤Ç¶Ë¤á¤ÆÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñÏ¢¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤â»²²Ã¤ò¾µÂú¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬µ¯Áð¤·¤¿·û¾ÏÁð°Æ¤Ï¡¢°Õ»×·èÄê¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¾µÇ§¤òÍ×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀäÂç¤Ê¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥É¥¤¥Ä¤Ê¤É¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀ¯ÉÜ¹â´±¤Ï¡Ö35¿ÍÁ°¸å¤ÎÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤¬»²²Ã¤ò³ÎÌó¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤â¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£