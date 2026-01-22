TXT¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸²Ì¤¿¤¹¡¡SOOBIN¡ÖÎý½¬À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÌ´¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖTOMORROW¡¡X¡¡TOGETHER¡×¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÅìµþ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤Ç²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢Á°²ó¤Î¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡5¿Í¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£°¦¤¤ç¤¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤Ê¤¬¤é¡ÖLO¡ðER¡áLOVER¡×¡Ê¶ÊÌ¾¤ÎV¤Ï¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò²Î¾§¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÖCan¡Çt¡¡Stop¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¤Þ¤Ç¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç30¶Ê°Ê¾å¤òÈäÏª¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÌ£¤¬¸÷¤ë¥½¥í¶Ê¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢¸Ä¡¹¤ÎºÍÇ½¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¸ø±é¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSPYAIR¡×¤â²ñ¾ì¤Ç´Õ¾Þ¡£ÉñÂæ¾å¤ÇTXT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢HUENINGKAI¤¬Æ±¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡SOOBIN¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¡¢Îý½¬À¸¤Î¤³¤í¤«¤éÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£YEONJUN¤Ï¡¢2024Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸å±ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤·¡¢²ù¤¤¤¬»Ä¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏËÍ¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë2Æü´Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤È¤ª¤â¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¤È¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏÎä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¶Ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Âç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£