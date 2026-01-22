¥Ò¥«¥ë¡¡ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤ÈÂÐÃÌ¥È¡¼¥¯¸ø³«¤â¡Ö´é¤Î¾®¤µ¤µ¤â¥ì¥Ù¥Á¡×¥Õ¥¡¥ó°¢Á³¡È¥¬¥Á¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤Îº¹¤ËÂçÃíÌÜ
¡¡1·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ë¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤ò²È¤Ë¸Æ¤ÓÂÐÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥«¥ë¤Ï¡Ø¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÄ¶ÍÌ¾¿Í¤¬²È¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¸µKAT-TUN¤ÎÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ°²è¤Ï2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¡¢Á°È¾¤Ï¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í±é¼Ô¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¡Ø¥Ñ¥Á¥¹¥í°ìÃ×ÃÄ·ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë±é¼Ô¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Î¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÅÄ¸ý¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£ñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤â¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥Ñ¥Á¥¹¥í¤ä¥Ñ¥Á¥ó¥³¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÄ¸ý¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖÆþ¤ê¸ý½Ð¸ýÅÄ¸ý¤Ç¡¼¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸µ¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¥Ò¥«¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤â¶ÃØ³¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡¢YouTube½Ð±é¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤Î¤µ¤¹¤¬¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ë°¢Á³¤È¤¹¤ëÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÔÅÄ¸ý·¯¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¼¡ª¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¸µ¥¸¥ã¥Ë¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤ä¤Ê¤¡¡Õ
¡ÔÎ®ÀÐ¸µ¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¡ª´é¤Î¾®¤µ¤µ¤â¥ì¥Ù¥Á¡Õ
¡¡¿³ºº°÷¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¤Î½Ð±é¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±þÊç¤·¤Æ¤¤¿±é¼Ô°Ê¾å¤Ë¡¢ÅÄ¸ý¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¹¥¿¡¼À¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÅÄ¸ý¤¬¥Ò¥«¥ë¤Î¼«Âð¤ËË¬Ìä¡£2¿Í¤ÇÂÐÃÌ¤¹¤ëÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤âÅÄ¸ý¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Î¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤ä¡¢´é¤Î¾®¤µ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¤½¤Î¤¹¤é¤Ã¤È¤·¤¿»Ñ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤â·òºß¤Ç¡¢¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤â·Ú²÷¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡2006Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØReal Face¡Ù¤ÇKAT-TUN¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¡¢Æ±»þ¤Ë»öÌ³½ê¤âÂà½ê¤·¤¿¡£Ã¦Âà¸å¤Ï¡¢2019Ç¯5·î¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¨Ìò6·î¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢äþÍ¾¶ÊÀÞ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖKAT-TUN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï170cm°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖ¿ÈÄ¹¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÅÄ¸ý¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿Èà¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÎÏ¤ä¥È¡¼¥¯ÎÏ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Èà¤ÏYouTuber¤È¤·¤Æ³Ú¶Ê¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É½÷À¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡ÈËÜÊª¡É¤ÎÅÄ¸ý¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤Ö¤È¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÅÄ¸ý¤Î¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢Èà¤Î³èÌö¤¹¤ë¡ÈÆþ¤ê¸ý¡É¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£