¡¡AYANEOÀ½ÉÊ¤Î¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ëÅ·¶õ¤Ï22Æü¡¢AYANEO¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖAYANEO¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Android¤òÅëºÜ¤¹¤ë¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬ÈÇ¤ò2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜÂÎ¥«¥éー¤Î°ã¤¤¤Ç3¥â¥Ç¥ë¤òÍÑ°Õ¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï1·î21Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¡¢²Á³Ê¤Ï79,800±ß¤Ç¡¢Àè¹ÔÍ½Ìó²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï3,000±ß°ú¤¤Î76,800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¤ÏOS¤ËAndroid 14¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡£SoC¤Ë¤ÏSnapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform¤òÅëºÜ¤·¡¢¥á¥â¥ê¤ÏLPDDR5 12GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏUFS 3.1¤Î256GB¡£
¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¾®·¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¡£ËÜÂÎ¥«¥éー¤Ï¥àー¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥é¥ô¥¡¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§Å¸³«¤À¤¬¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥àー¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥é¥ô¥¡¥ì¥Ã¥É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏCNC²Ã¹©¤Ë¤è¤ëºï¤ê½Ð¤·¤Î¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëËÜÂÎ³°´Ñ¤È¡¢3.5·¿/1,600¡ß1,440¥É¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ10:9¤Î¹âÀººÙ±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥²ー¥àµ¡´¶°î¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¹âµé´¶°î¤ì¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊAndroid¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ²¼Éô¤Ë¤Ï½½»ú¥ー¤ÈA/B/X/Y¤Î4¥Ü¥¿¥ó¤ò¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤ÏL1/L2/R1/R2¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆ°ºî¤òºÆ¸½¤¹¤ë¡ÖMagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡×¤òºÎÍÑ¡£º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ê¤É¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1Ç¯Á°¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤Î¿·¥«¥éー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢ËÜÆü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤ÏËö¹Ä®¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Óー¥à½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±È¯É½²ñ¤Ë¤Æ¡¢¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤¿´¶¿¨¤ä²ñ¾ì¤Ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¤¤¡£
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ëö¹Ä®¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Óー¥à½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡×
¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤Î¿·¥«¥éー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¡×¤âÄÉ²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëAndroid¥²ー¥àµ¡¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×
¡¡¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¤ÏÆ±¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ì¥È¥í¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î½Ä»ý¤Á·¿Android¥²ー¥àÃ¼Ëö¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡£2025Ç¯11·î18Æü¤Ë´û¤ËÀ½ÉÊÈ¯É½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¾ÜºÙ¤Ê»ÅÍÍ¤äÈ¯Çä»þ´ü¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯1·îÈ¯Çä¤Î¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤âÆ±¤¸½Ä»ý¤Á·¿Android¥²ー¥àÃ¼Ëö¤À¤¬¡¢ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤ä¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÍÌµ¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥µ¥¤¥º¤ä²òÁüÅÙ¤Î¤Û¤«¡¢ÆâÂ¢SoC¤ä¥¹¥È¥ìー¥¸»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
2·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×
¡¡ÆâÂ¢SoC¤Ï¥ß¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Ç¹¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëSnapdragon 8¡Ü Gen 1 Mobile Platform¤Ç¡¢3D¥²ー¥à¤Ê¤É¤â²÷Å¬¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥â¥ê¤ÏLPDDR5¤Î12GB¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤ÏUFS 3.1¤Î256GB¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï3.5·¿/²òÁüÅÙ1,600¡ß1,440¥É¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ10:9¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£Á°ÌÌÉô¤ÏÁ´ÌÌ¤Ë¹â¶¯ÅÙ¤Î²Ã¹©¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢3.5·¿¤Ê¤¬¤é¹âÀººÙ¤Ê±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÊÆAnalogue¼Ò¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥ì¥È¥í·ÈÂÓ¥²ー¥à¸ß´¹µ¡¡ÖAnalogue Pocket¡×¤ò¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÉôºà¤ÏÆ±Åù¤ÎÊª¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï3.5·¿/1,600¡ß1,440¥É¥Ã¥È¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ10:9¤Î±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¡£¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤»ö¤â¤¢¤ê¡¢¹âÀººÙ¤Ê°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤
¡¡¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¡×¥é¥¤¥¯¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Î¥â¥Ç¥ë¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¤Ï¡¢ËÜÂÎÁÇºà¤ËCNC²Ã¹©¤Îºï¤ê½Ð¤·¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÂÎ½ÅÎÌ¤Ï318g¤À¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È¶âÂ°¤Î¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿½Å¸ü´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¶âÂ°¤Î¼ê¿¨¤ê¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡£
¡¡¥³¥ó¥È¥íー¥é¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤²¼Éô¡¢º¸Â¦¤Ë½½»ú¥ー¡¢±¦Â¦¤Ë¤ÏA/B/X/Y¥Ü¥¿¥ó¤È¤¤¤¦Ç¤Å·Æ²¤Î·ÈÂÓ¥²ー¥àµ¡¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£ËÜÂÎÁ°ÌÌ²¼Éô¤Ë¤Ï¥á¥Ë¥åー¥Ü¥¿¥ó¡¢Start/Select¥Ü¥¿¥ó¡¢ÀìÍÑ¥á¥Ë¥åー¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¡ÖAYA¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È·Á¾õ¤ÎL1/L2¡¢R1/R2¥Ü¥¿¥ó¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²£ÊÂ¤Ó¤Ê¤¬¤é4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¸íÇ§¼±¤»¤º¤Ë°·¤¨¤ëºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏRC¥Ü¥¿¥ó¤ÈMagicTouch/½½»ú¥Ü¥¿¥óÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µーÆâÂ¢¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¡¢microSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏLC¥Ü¥¿¥ó¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¡¢MagicSwitch¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤âÈ÷¤¨¤ë¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ËÜÂÎÁ°ÌÌ¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤Ë¤¢¤ë²¿¤â¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ±ûÉôÊ¬¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ÖMagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡×¤À¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È²¿¤â¤Ê¤¤¶õÇò¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤·Á¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤«¤éÎ¾Â¦¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Áàºî¤ä¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤ËÁàºî¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã´³¤Î´·¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏºÙÄ¹¤¤¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾Ã¼¤ËRC¥Ü¥¿¥ó¤ÈMagicTouch/½½»ú¥Ü¥¿¥óÀßÄê¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µーÆâÂ¢¤ÎÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¡¢microSD¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¤ë
¡¡ÄìÌÌÉô¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥ËÃ¼»Ò¡¢±ÇÁü½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëUSB 3.1 Type-CÃ¼»Ò¤òÈ÷¤¨¡¢USB PD¤Ë¤è¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー½¼ÅÅ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£ÌµÀþLAN¤ÏWi-Fi 6E¤ËÂÐ±þ¡¢Bluetooth¤Ï5.2¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÍÆÎÌ¤Ï6,000mAh¡£ÆâÉô¤Ë¤ÏÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Android OS¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤ÏÁ´¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Google Play Store¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¥²ー¥à´ÉÍýÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¼«¼Ò³«È¯¤Î¡ÖAYASpace¡×µÚ¤Ó¥Ûー¥à¥é¥ó¥Á¥ãー¥½¥Õ¥È¡ÖAYAHome¡×¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥É¸þ¤±ÀßÄê´ÉÍý¥½¥Õ¥È¤Î¡ÖAYASetting¡×¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤âºÙÄ¹¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ÎÎ¾Ã¼¤ËLC¥Ü¥¿¥ó¤È¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¥Ü¥¿¥ó¡¢MagicSwitch¥¹¥¯¥íー¥ë¥Û¥¤ー¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë
ÄìÌÌÉô¤Ë¤ÏUSB 3.1 Type-CÃ¼»Ò¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¹¥Ôー¥«ー¤ä3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥ß¥ËÃ¼»Ò¤âÈ÷¤¨¤ë
ËÜÂÎÁ°ÌÌ²¼Éô¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È²¿¤â¤Ê¤¤Ãæ±û¤Î¶õ´Ö¤Ë¤Ï¡ÖMagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¡×¤òÈ÷¤¨¤ë
¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤¬¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏL1/L2¡¢R1/R2¥Ü¥¿¥ó¤¬Î©ÂÎÅª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ü¥¿¥ó·Á¾õ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥È·Á¾õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ø¤À¤±¤Ç4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬Ç§¼±¤Ç¤¤ë
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëËÜÂÎ¡£°Õ³°¤ÈÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤MagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ë¤Æ¼Âµ¡¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Î¾¼ê¤Ç»ý¤Ä¤È¥¹¥Ý¥Ã¤È¼ý¤Þ¤ë²÷Å¬¤µ¤¬¹¥°õ¾Ý¤À¡£3.5·¿¤È¾®¤µ¤á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤¬¤é²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¥®¥å¥Ã¤È¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¹âÀººÙ¤Ê±ÇÁü¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Á°ÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤µ¤é¤Ë±ÇÁü¤ÎÌ©ÅÙ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤ä¤äÊÑÂ§Åª¤Ê¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ10:9¤Î±ÇÁü¤Ç¡Ö¸¶¿À¡×¤Ê¤É¤Î¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¡¢È¢Äí¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¥×¥ì¥¤´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÃ¼Ëö¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¡£3.5·¿¤È¾®·¿¤Ê¤¬¤é¹â²òÁüÅÙÉ½¼¨¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ë¥åー¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤è¤¤
¡¡¥²ー¥àÁàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°Áàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁ´¤ÆMagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥É¤Ë¤è¤ëÊª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Î´·¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¬¤é¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯Áàºî¤Ç¤¤¿¡£°ìÊý¤Ç½½»ú¥ー¤¬³è¤¤ë¥²ー¥à¤Ê¤éÈ´·²¤ÎÁàºî´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢½½»ú¥ー¤Ç¤ÎÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤È¸À¤¨¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥²ー¥à¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥²ー¥à¼«ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢SoC¤¬¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëSnapdragon 8¡ÜGen 1 Mobile Platform¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°½Ò¤Î¡Ö¸¶¿À¡×¤Ê¤É¤â²÷Å¬¤ËÆ°ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤À¡£ÎäµÑÀÇ½¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¤»þ¤âSoC¤ÎÀÇ½¤¬Íî¤Á¤ë»ö¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó°Ê¾å¤Î²÷Å¬À¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
Web¥Ö¥é¥¦¥¶Áàºî¤Ê¤É¤â¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç²÷Å¬¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë
¡Ö¸¶¿À¡×¥×¥ì¥¤Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¡£½½»ú¥ー¤äA/B/X/Y¥Ü¥¿¥ó²¼Éô¤ÎMagicTouch¥¹¥Þー¥È¥Ç¥å¥¢¥ë¥âー¥É¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Ã¥ÉÁàºî¤À¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë²÷Å¬¤Ë¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë
¡¡¤Þ¤¿ÂÎ¸³²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢Å·¶õ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î»³ÅÄÂóÏº»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£AYANEO¤ÏAndroid¥²ー¥àµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥Ð¥ê¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤äº£²ó¤Î¡ÖAYANEO POCKET VERT¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¼ïÎà¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É¹¥Ä´¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤ÏÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¤âAYANEO¤ÏÂ¿ÉÊ¼ï¾®¥í¥Ã¥È¤ÇÀ½ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿§¡¹¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¥Ëー¥º¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á´ðËÜÅª¤Ë1ÅÙ¸Â¤ê¤ÎÀ¸»º¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢º£²óÄÉ²Ã¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¤òÍÑ°Õ¤·¤¿AYANEO POCKET DMG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖAYANEO POCKET DMG¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬»ý¤Á±¿¤Ó¤ÎºÝ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë±þ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤Ã¼Ëö¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°Õ¿Þ¤»¤ºÄÉ²Ã¤·¤¿µ¡Ç½¤¬·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓÀ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÅÀ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ËÜÂÎ³°´Ñ¤ÏCNCºï¤ê½Ð¤·¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤Î¹âµé´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë
²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤Î¥ì¥È¥í¥«¥éー¥â¥Ç¥ë¤âÈæ³ÓÍÑ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àµ¤Ë¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤¡×´¶°î¤ì¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤À
ËÜÆüÈ¯Çä¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¡ÖAYANEO POCKET DMG¡×¤âÅ¸¼¨¡£¤³¤Á¤é¤Ï1996Ç¯È¯Çä¤Î¡Ö¥²ー¥à¥Üー¥¤ ¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤Î¥·¥ë¥Ðー¥«¥éー¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»³ÅÄ»á¤Ï¡Ö50Âå¤Î¿Í¤Ë¤Ï»É¤µ¤ë¥«¥éー¥ê¥ó¥°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿