¸µÆü¸þºä46¡¦º´¡¹ÌÚµ×Èþ¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÅö¤Î30ºÐ¡×¡¡²ÃÆ£»ËÈÁ¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ
¡¡¸µÆü¸þºä46¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤¬1·î22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò²ÃÆ£»ËÈÁ¤Ë½ËÊ¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚµ×Èþ
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËËÜÅö¤Î30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¡ÈËÜÅö¤Î30ºÐ¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢28ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡ØÆü¸þºä¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤ÇÁ°ÅÝ¤·¤Î¡È»°½½Ï©´ë²è¡É¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤¹¤®¤Æ´Ø·¸À¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¾È¤ì²°¤Ê¤·¤Û¤µ¤ó¤¬¡¢ºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤À¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Æ±¤¸¤¯¸µÆü¸þºä46¤ÎÆ±´ü¡¦²ÃÆ£»ËÈÁ¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¡Ö30¡×¤Î¿ô»ú¥Ð¥ë¡¼¥ó¤äÉ÷Á¥¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤òÃå¤±¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö30Âå¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢30Âå¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Öº´¡¹ÌÚµ×Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷kumisasaki_¡Ë
