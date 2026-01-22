»°¿¹¤¹¤º¤³¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂ¿Ë»¤Ö¤ê¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¤â¡È¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¡É¤Ë°ÂÅÈ¡Ö¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡¡4Ç¯¤Ö¤ê´§¥é¥¸¥ª¤Ë½Ð±é
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë24ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË ¸å8¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÀ¼Í¥¡¦»°¿¹¤¹¤º¤³¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡ÛÏÂ»±¤ò³«¤¡Ä¥à¡¼¥É¤¢¤Õ¤ì¤ëÉðÆâ½ÙÊå¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢»°¿¹¤¹¤º¤³¡¢º´ÁÒ°½²»
¡¡»°¿¹¤Ï¡ØÃµÄå¥ª¥Ú¥é ¥ß¥ë¥¥£¥Û¡¼¥à¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥·¥§¥ê¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÌò¤ä¡Ø¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥å¡¼¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡Ù¤Î¿À³Ú¤Ò¤«¤êÌò¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Î±àÅÄ³¤Ì¤Ìò¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£
¡¡º´µ×´Ö¤È»°¿¹¤Ï¡¢2021Ç¯¸ø³«¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢»°¿¹¤¬Çò¡Ê¥Ï¥¯¡ËÌò¡¢º´µ×´Ö¤¬Àë¡Ê¥»¥ó¡ËÌò¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£1·î30Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ¡Á½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡Á¡Ù¤Ï¤½¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¡¢Àë¤ÎÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÀç¡Ê¥»¥ó¡Ë¤ÎÀ¼¤òº´µ×´Ö¤¬¡¢Çò¤ÎÀ¼¤ò°ú¤Â³¤»°¿¹¤¬Ã´Åö¡£Á°ºî¡ØÇò¼Ø¡§±ïµ¯¡Ù¤Î500Ç¯¸å¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Çò¼Ø¤ÎÍÅ²ø¡¦Çò¤È¡¢°å¼Ô¤ÎÀÄÇ¯¡¦Àç¤Î¡¢ÍÅ²ø¤È¿Í¤Îµö¤µ¤ì¤¶¤ë°¦¤Î¹ÔÊý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ¡Á½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡Á¡Ù¤òÆÃ½¸¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¶¦±é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Î¢ÏÃËþºÜ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¡Ø¥Þ¥Æ¥à¤ê¡Ù½Ð±é¤È¤Ê¤ë»°¿¹¤¬¡¢¼«¿È¤Î¶á¶·¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡»°¿¹¤Ï¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡Ö4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª±Ç²è¡ØÇò¼Ø¡§ÉâÀ¸ ¡Á½ä¤ê¤á¤°¤ë±¿Ì¿¤ÎÀÖ¤¤»å¡Á¡Ù¤ÎÏÃ¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î»äÀ¸³è¤ÎÏÃ¤Ê¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãË»¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥ï¡¼Á´³«¤µ¤Ã¤¯¤ó¡ª ¤µ¤¹¤¬¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
