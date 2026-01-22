TOMORROW X TOGETHER¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é2Æü´Ö³«ºÅ¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¡×¡¡BEOMGYU¤Ï¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡ÉÀ®¸ù
¡¡´Ú¹ñ¤Î5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢21Æü¡¢22Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªMOA¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤ëTOMORROW X TOGETHER
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
¡¡Ä¶Ëþ°÷¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥È¥í¥Ã¥³¤ÇÅÐ¾ì¡£MOA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤ÎÂç´¿À¼¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖLO$ER=LO¢§ER¡Ê¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¡Ö¤¤Ã¤È¤º¤Ã¤È¡ÊKitto Zutto¡Ë¡×¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤Î´Ö¶á¤Ç°¦¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥É¡¼¥à¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤·¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à±é½Ð¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¡¢¹Âç¤ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö5»þ53Ê¬¤Î¶õ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·¯¤ÈËÍ¡ÎJapanese Ver.¡Ï¡×¡ÖBlue Orangeade¡×¡ÖLove Language¡×¤Ç¤Ï¡¢MOA¤ÎÈþ¤·¤¤³Ý¤±À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢´¿À¼¤ÈÂç¹ç¾§¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡£SOOBIN¤â¡ÖºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¡¢²¹¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ÏËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCan't Stop¡×¡ÖWhere Do You Go?¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖGood Boy Gone Bad[Japanese Ver.]¡×¡Ö0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. ´öÅÄ¤ê¤é[Japanese Ver.]¡×¡Ö¤Ò¤È¤ê¤ÎÌë (Hitori no Yoru)¡×¡ÖDeja Vu [Japanese Ver.]¡×¡ÖBeautiful Strangers [Japanese Ver.]¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£²¦»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÇÈþ¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊü¤Á¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ËÇÐÍ¥¡¦ËÜÅÄ¶ÁÌð¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖWhere Do You Go?¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÎÀ¼¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢MOA¤ËÍ¦µ¤¤ä´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿°ìÌÌ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¡£5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥é¥¤¥ÖÁ´ÂÎ¤Î±ü¹Ô¤¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯7·î¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¡£Á°²ó¤Ï¹üÀÞ¤Î¤¿¤áÃåÀÊ¤Ç¤Î²Î¾§¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿BEOMGYU¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÉñ¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö2Æü´Ö¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡HUENINGKAI¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ê¬¡¢¤ªÊÖ¤·¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É¬¤º³§¤Ë°¦¤ò¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢TAEHYUN¤Ï¡ÖËÍ¤¿¤Á°ì½ï¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡ª¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÌóÂ«¡£SOOBIN¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î°¦¤ÎÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¡¢YEONJUN¤Ï¡Ö¼¡¤â¤Þ¤¿¤³¤³¤ÇÁÇÅ¨¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈMOA¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ±¤Î»í [Japanese Ver.]¡×¤ò²Î¾§¡£TOMORROW X TOGETHER¤Î°¦¤¬²ñ¾ì¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Â¿¹¬´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤Þ¤Þ¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ï½ªËë¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¡¼¥ë¤Ë²¿ÅÙ¤â±þ¤¨¤ë°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖIto¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢SOOBIN¤Ï¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¢BEOMGYU¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÌÇ¡Á¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢HYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎBIGHIT MUSIC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëSOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¡¢YEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¡¢BEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¡¢TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢HUENINGKAI¡Ê¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡£2019Ç¯3·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¡ÖMAGIC HOUR¡×¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦·¯¤ÈËÍ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¶¦¤ËÌÀÆü¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç³«Ëë¡£°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î7Æü¡¢8Æü¤Ë¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
