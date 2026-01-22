TOMORROW X TOGETHER¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡É5¿Í5¿§¡É¤Î¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡5¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦TOMORROW X TOGETHER¤¬¡¢21Æü¡¢22Æü¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN¡ÙÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀºÝÎ©¤Ä¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡ªMOA¤Ë°¦¤òÅÁ¤¨¤ëTOMORROW X TOGETHER
¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡£
¡¡¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤¬1¿Í¤º¤Ä¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢Ä¶Ëþ°÷¤Î¥É¡¼¥à¤Î¶õµ¤¤ò¼¡¡¹¤ÈÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡TAEHYUN¤Ï¡ÖBird of Night¡×¤ò²Î¾§¡£R&B¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤ò¡¢¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ç²Î¤¤¾å¤²¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤È¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤À¤±¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¡£¥½¥í¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«Ñ³¤µ¤òÂÓ¤Ó¤¿Èþ¤·¤µ¤¬¶»¤òÂÇ¤Ä¡£ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ÎÀ¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ä´¶¾ð¤ÎÍÉ¤é¤®¤¬¤è¤êÁ¯ÌÀ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¯SOOBIN¤Ï¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥É¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡ÖSunday Driver¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á´ÂÎ¤Ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥ª¡¼¥é¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤Ï¤Þ¤µ¤ËÍ£°ìÌµÆó¡£´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤Ê»þ´Ö¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡HUENINGKAI¤Ï¡ÖDance With You¡×¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤À¤±¤Ç´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¾¸°®¤¹¤ë¡£´Å¤¤²ÎÀ¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÇË²õÅª¤Ê¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿ÍÅ±ð¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê¤É¤è¤á¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡YEONJUN¤Ï¤Þ¤º¡ÖGhost Girl¡×¤òÈäÏª¡£¤ï¤º¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤À¤±¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡¢ÇÆ²¦¿§¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÈÂàÇÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤Þ¤ë¤Ç°ìËÜ¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡¢´ÑµÒ¤ò³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤È¿¼¤¯°ú¤¹þ¤ó¤À¡£Â³¤¯¡ÖTalk To You¡×¤Ç¤Ï¡¢³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¡¢·è¤·¤Æ¥Ö¥ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆ²¡¹¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤YEONJUN¥³¡¼¥ë¤ò°ì¿È¤ËÍá¤Ó¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¿§¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ÙÇÛÎÏ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BEOMGYU¤Ï¡ÖPanic¡×¤ò¾ð´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¾§¡£Á¡ºÙ¤Ç´¶¼õÀË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ì¤ËÀÅ¤«¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤ÄÀÚ¤Ê¤µ¤È²¹¤â¤ê¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¤ÎÍî²¼Êª¤¬Éñ¤¤¡¢¹¬Ê¡´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£BEOMGYU¼«¿È¤â¤½¤Î¶õ´Ö¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÍ¥¤·¤¯¤Ä¤«¤ó¤ÇÎ¥¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢HUENINGKAI¤¬SPYAIR¤Î¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¡£ÆüËÜ¸ì»ì¤Ë¤â»×¤¤¤ò¾è¤»¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤«¤ËÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤ÏSPYAIR¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¡¢HUENINGKAI¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Î°ìÂÎ´¶¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤é¡¢5¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¿§¤È²¹ÅÙ¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Î¸½ºßÃÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡TOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢HYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎBIGHIT MUSIC¤Ë½êÂ°¤¹¤ëSOOBIN¡Ê¥¹¥Ó¥ó¡Ë¡¢YEONJUN¡Ê¥è¥ó¥¸¥å¥ó¡Ë¡¢BEOMGYU¡Ê¥Ü¥à¥®¥å¡Ë¡¢TAEHYUN¡Ê¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡Ë¡¢HUENINGKAI¡Ê¥Ò¥å¥Ë¥ó¥«¥¤¡Ë¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦·¯¤ÈËÍ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ´¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¶¦¤ËÌÀÆü¤òºî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØTOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR IN JAPAN¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯11·î15Æü¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ç³«Ëë¡£°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢2·î7Æü¡¢8Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖCan't Stop¡×¡ÖWhere Do You Go?¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö5»þ53Ê¬¤Î¶õ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿·¯¤ÈËÍ[Japanese Ver.]¡×¡ÖGood Boy Gone Bad[Japanese Ver.]¡×¡Ö0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. ´öÅÄ¤ê¤é[Japanese Ver.]¡×¡ÖBeautiful Strangers [Japanese Ver.]¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤òÈäÏª¡£MOA¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Î¤«¤±À¼¤äÈþ¤·¤¤¹ç¾§¤¬¥É¡¼¥à¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ê¡¢²¹¤«¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
