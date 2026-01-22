¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤óÄÉÅé¡¡¾´ýÈ×¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿Åº¤¨¤Æ¡ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µ¥×¥í´ý»Î¤Î²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£86ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢ë¾Êó¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤·¤ÆÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾´ýÈ×¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿Åº¤¨¤Æ²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¡
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¶É¤ä¤´»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤É³Æ½ê¤ÇÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÃÆ£ÀèÀ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ê±ó¤ÎÊ¿°Â¤Î¤¦¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡Æ±Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï½ñÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ²ÃÆ£°ìÆó»°¡Ê¤«¤È¤¦ ¤Ò¤Õ¤ß¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸áÁ°3»þ15Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ë¤ÆÇÙ±ê¤Î¤¿¤á86ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê³ÊÊÌ¤Î¤´¸ü¾ð¤È¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸Î¿Í¤¬À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¶à¤ó¤Ç°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì14ºÐ7¥ö·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾´ýÈ×¤ò°Ï¤à¼Ì¿¿Åº¤¨¤Æ²ÃÆ£°ìÆó»°¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¡
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÃÆ£°ìÆó»°ÀèÀ¸¤Îë¾Êó¤ËÀÜ¤·¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¶É¤ä¤´»ØÆ³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤â¥²¥¹¥È¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤É³Æ½ê¤ÇÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÃÆ£ÀèÀ¸¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢±Ê±ó¤ÎÊ¿°Â¤Î¤¦¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Î¿Í¤ò¼Å¤ó¤À¡£
¡¡²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢1940Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£»Õ¾¢¤Ï¸Î¡¦Ñû»ý¾¾Æó¶åÃÊ¡£14ºÐ¤Ç¥×¥í4ÃÊ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ý»Î»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸´ý»Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿ÀÉð°ÊÍè¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì14ºÐ7¥ö·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤¤¤¦Æ£°æÁïÂÀ´ý»Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç62Ç¯´ÖÇË¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ë¾åºÇÇ¯¾¯µÏ¿¤È¡¢77ºÐ11Æü¤È¤¤¤¦¸½Ìò´ý»Î¤Î»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ê¤É¡ÖÃ¯¤Ë¤âÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¾´ý³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ý»Î¡£